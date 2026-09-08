何廣沛未婚妻Sarah穿比堅尼大騷火辣身材　側腰性感紋身超吸睛

現年38歲的TVB小生何廣沛（Matthew）於去年8月宣布向圈外女友Sarah求婚成功，二人感情甜蜜。日前未婚妻Sarah上載了一組高空泳池的火辣泳照，性感身材隨即引起網民熱議。



何廣沛與未婚妻Sarah。（IG圖片）

何廣沛未婚妻Sarah大騷火辣身材。（IG@sarahmiu）

泳池大曬深紅三點式火辣身材

Sarah在社交平台上載於高空無邊際泳池拍攝的靚照。相中可見，她身穿深紅色比堅尼，大方展露纖腰、長腿及事業線，火辣身材一覽無遺，側腰位置的紋身亦相當吸睛。準老公何廣沛第一時間到貼文留下三個「心心眼」表情符號互動，還有陳曉華、王嘉慧以及陳凱琳等齊齊激讚，留言大呼「this girl is on fire」、「Waaaaa」、「不得了」，場面相當熱鬧。

側腰紋身極性感。（IG@sarahmiu）

畫面相當吸睛。（IG@sarahmiu）

據悉，兩人的婚禮將於年底舉行，二人早已前往歐洲完成婚紗照拍攝。談到婚禮籌備進度，何廣沛曾表示婚禮細節由未婚妻Sarah安排，全力支持另一半的構思，滿載幸福期待年底正式拉埋天窗。

身家富裕曾離婚與陳凱琳份屬老友

何廣沛未婚妻Sarah不僅家境富裕，更是公關公司老闆，兼且與港姐冠軍陳凱琳份屬好友。據指，Sarah曾於2021年1月結婚並於2022年中離婚，其後在2022年底與何廣沛拍拖。何廣沛對女方的過去毫不介意，更於去年公布求婚成功時深情告白：「She said YES！相信一見鍾情的浪漫嗎？而你卻讓我領悟到『未見鍾情』的存在。」

何廣沛未婚妻Sarah真係靚女！（IG圖片）

何廣沛未婚妻Sarah真係靚女！（IG圖片）

何廣沛未婚妻Sarah真係靚女！（IG圖片）