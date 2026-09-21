《挑情醜聞》床戲精華時間線　第七集池昌旭Nana全裸肉搏四分鐘

Netflix最新「19禁」古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）於9月18日全球全集上線，由孫藝珍（孫藝真）、池昌旭與Nana（林珍兒）主演，改編自法國經典小說《危險關係》及2003年韓國經典電影《朝鮮男女相悅之詞：醜聞》，並由《銀嬌》金牌導演鄭址宇執導。劇集上線未夠一週，旋即以超大尺度肉搏場面掀起全球網絡狂潮，大批劇迷睇到目瞪口呆。

9月18日全球全集上線。（《挑情醜聞》宣傳海報）

劇情圍繞禁忌關係

劇中孫藝真飾演的趙氏夫人得悉堂弟池昌旭自幼暗戀自己，遂精心設計一場危險的情慾賭局，開出極致誘惑條件：「如果你能夠拿到Nana這個守貞超過多年寡婦的心，那我就跟你以身相許。」花花公子池昌旭為博女神歡心，隨即化身獵艷高手一步步接近Nana，二人數度試探後，乾柴烈火終於在第七集徹底大爆發！由於池昌旭劇中設定遊戲人間，前期已有多場與不同對象的火辣床戲鋪墊，但最震撼視覺的莫過於與Nana的終極激戰。

劇情圍繞禁忌關係。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

第七集尺度爆表

第七集中，池昌旭與Nana陷入慾望漩渦，場面一觸即發！Nana直接全脫赤裸露點坐在池昌旭身上，兩人一絲不掛全裸肉搏激戰長達近4分鐘，完事後更毫無遮掩全裸對坐聊天，視覺衝擊力極度震撼。片段曝光後，大批網民睇到傻眼，留言區瞬間爆炸：「呢個尺度真係可以播？」「就算係替身都睇到心跳加速！」

池昌旭與Nana陷入慾望漩渦。（IG@jin_a_nana）

二人上演長達數分鐘的大尺度親密戲。（《挑情醜聞》劇照）

分集精華時段一覽

第一集：16:56

第二集：31:46

第三集：沒有

第四集：13:42

第五集：43:00-44:45

第七集：38:08（長約四分鐘）

第八集：10:20