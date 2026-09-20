《挑情醜聞》池昌旭全裸露臀場面震撼　網民質疑身材走樣：加CG？

Netflix最新「19禁」古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）已於9月18日開播，劇中男主角池昌旭與女主角之一的Nana（林珍兒或譯林珍娜）上演大尺度親密戲，其中第7集長達數分鐘的「全裸肉搏」場面隨即引爆全網熱議。



池昌旭在劇中大膽露臀展現身材，迅速吸引大批觀眾與網民截圖討論。然而，有眼尖網民質疑其背肌與臀部缺乏過往的健身線條，更引發一場男神身材是否走樣，因而「加了CG特效」或使用「替身」的熾熱討論。



池昌旭主演的Netflix最新「19禁」古裝韓劇《挑情醜聞》（TheScandal）已於9月18日全集上線。（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》中男主角池昌旭與女主角之一的Nana上演大尺度親密戲，引爆網民討論。(微博@坎戀）

第7集池昌旭與Nana全裸親熱 畫面震撼全網

Netflix韓國19禁話題新作《挑情醜聞》找來大熱韓星孫藝真（又譯孫藝珍）、池昌旭及Nana（林珍兒）領銜主演，改編自法國經典小說《危險關係》，更是繼2003年裴勇俊主演的影壇經典《醜聞：朝鮮男女相悅之詞》後，睽違23年再次搬上螢幕的翻拍巨作。

在《挑情醜聞》第7集中，池昌旭與Nana上演了出道以來最大尺度的床戲。（《挑情醜聞》劇照）

故事講述孫藝真飾演的貴族閨秀「趙氏夫人」，因受限於時代禮教而無法施展野心，轉而向玩世不恭的堂弟「趙元」（池昌旭飾）設下誘惑賭局，命其引誘堅守貞節的寡婦安熙妍（Nana飾）。而在《挑情醜聞》第7集中，池昌旭與Nana上演了出道以來最大尺度的床戲。池昌旭全裸出鏡並大膽露出臀部，而Nana亦有赤裸上身露點的震撼演出。這段極具誘惑力的親密鏡頭迅速成為全劇話題核心，不少觀眾直呼畫面過於震撼，尺度遠超預期。

在《挑情醜聞》第7集中，池昌旭與Nana上演了出道以來最大尺度的床戲。（《挑情醜聞》劇照）

針對池昌旭身材走樣的話題熱度持續走高，有網民認為池昌旭在劇中飾演沉湎於琴棋書畫、遊走脂粉鄉的朝鮮文人。其體態呈現古代貴族的自然身型，若盲目追求現代格鬥選手般的極致線條與肌肉，反而脫離歷史劇的真實情境與人物設定。

在《挑情醜聞》這場大尺度的床戲中池昌旭全裸出鏡並大膽露出臀部。(微博@池昌旭_JiChangWook）

然而，隨着劇集熱播，大量網民開始對池昌旭在鏡頭下呈現的走樣身材進行「逐格檢視」，畫面中池昌旭的背肌與臀部線條不及昔日健碩，幾乎找不到明顯的健身痕跡，讓不少觀眾受到畫面震撼之餘，亦心生疑慮：這真的是印象中的池昌旭嗎？

隨著《挑情醜聞》的熱播，大量網民開始對池昌旭在鏡頭下呈現的走樣身材進行「逐格檢視」。（IG@netflixkr）

網民截圖逐格睇 質疑身材「加特效」或用替身

劇集上線後，社交平台上充斥著池昌旭該場全裸戲份的截圖，有網民直言：「睇到呢一幕真係屏住呼吸，但個屁股線條有啲唔真實，到底係咪加咗CG特效修飾過？」亦有網民留言質疑：「雖然知道池昌旭平時有健身，但呢個形態唔係好似佢真人咁，係咪劇組後期加咗濾鏡或者用咗替身啊？」

雖然知道池昌旭平時有健身，但呢個形態唔係好似佢真人咁，係咪劇組後期加咗濾鏡或者用咗替身啊？ 網民留言

在《挑情醜聞》這場大尺度的床戲中池昌旭全裸出鏡並大膽露出臀部，但被網民質疑身材走樣。（《THE K2》劇照）

對於池昌旭身材不如預期有網民表示：「池昌旭如果好耐冇健身可以理解，咁就用替身啦，如果係咁嘅身材不如唔好脫。」。（《THE K2》劇照）

對於池昌旭身材不如預期，大批網民留言質疑，「池昌旭如果好耐冇健身可以理解，咁就用替身啦，如果係咁嘅身材不如唔好脫」、「我覺得導演為咗演出時代背景下的風流公子，特意用替身啦，池昌旭本人日日健身，身材應該唔至於毫無訓練痕跡啫」。

池昌旭如果好耐冇健身可以理解，咁就用替身啦，如果係咁嘅身材不如唔好脫。 網民留言

隨著《挑情醜聞》的熱播，大量網民開始對池昌旭在鏡頭下呈現的走樣身材進行「逐格檢視」。（《THE K2》劇照）

逐格看真相 肉色貼身防護衣配合替身細節

針對網民熱議的「特效與替身疑雲」，傳媒與專業影評進行逐格分析後指出，在全景鏡頭中演員實際穿着與膚色高度貼合的肉色貼身防護衣物（Modesty Suits）拍攝，利用柔光與特寫構圖營造出裸露的視覺效果。

隨著《挑情醜聞》的熱播，大量網民開始對池昌旭在鏡頭下呈現的走樣身材進行「逐格檢視」。（IG@jichangwook）

據《挑情醜聞》相關報導指出，片尾字幕特別標註了Nana的裸戲替身資料，而池昌旭一方則無替身標註，顯示其展現的臀部與體態線條主要由本人親身完成，並無使用電腦特效CG修飾的證據。

《挑情醜聞》片尾字幕特別標註了Nana的裸戲替身資料，而池昌旭一方則無替身標註。（IG@jichangwook）