《挑情醜聞》池昌旭19禁激戰戲與補稅風波惹議　引爆「脫粉潮」！

昔日憑《Healer》、《旋風少女2》等劇集奠定「清爽男神」形象的韓國男星池昌旭，近日因在新劇有大尺度演出與過往稅務爭議纏身，陷入出道以來嚴重的形象危機。池昌旭在Netflix古裝「19禁」限制級新劇《挑情醜聞》中，與Nana（林珍兒或譯林珍娜）上演長達數分鐘的激情親密戲，畫面在網上瘋傳後震撼亞洲劇迷，社交平台隨即掀起大規模「脫粉（放棄支持）」討論；加上今年較早前曝光的追繳數十億韓元稅款風波，令這位「韓劇男神」的光環面臨嚴峻考驗。



昔日清爽男神池昌旭，近日因在Netflix新劇《挑情醜聞》有大尺度演出，以及過往稅務爭議纏身，陷入出道以來嚴重的形象危機。（IG@jichangwook）

Netflix最新「19禁」古裝韓劇《挑情醜聞》（TheScandal）已於9月18日全集上線。（《挑情醜聞》劇照）

19禁《挑情醜聞》破格演出 成「脫粉潮」導火線

風波起源於Netflix原創古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal），該劇改編自法國經典文學小說《危險關係》（Dangerous Liaisons），由著名導演鄭址宇執導，並由孫藝珍、池昌旭與Nana領銜主演。由於全劇涉及複雜的社會倫理與感情交鋒，被列為19禁（限制級）作品。

《挑情醜聞》改編自法國經典文學小說《危險關係》（Dangerous Liaisons），由著名導演鄭址宇執導。（IG@netflixkr）

《挑情醜聞》由由孫藝珍、池昌旭與Nana領銜主演。（IG@netflixkr）

池昌旭在劇中徹底顛覆過往深情英雄形象，飾演朝鮮時代頂級風流公子「趙元」。劇中他與林珍兒有場極具視覺衝擊的激情戲份，其中一段長達數分鐘的片段在網上瘋傳，迅速成為熱門話題。

池昌旭在劇中徹底顛覆過往深情英雄形象，飾演朝鮮時代頂級風流公子「趙元」。（微博@兔牙少年是Max）

昔日清爽男神池昌旭，近日因新劇大尺度演出與過往稅務爭議纏身，陷入出道以來嚴重的形象危機。（微博@伊怡的碎碎念）

由於角色形象與池昌旭過去清爽形象反差極大，不少追隨多年的資深粉絲直呼「濾鏡破碎」，進而在網上引發大規模「脫粉潮」。不過，針對網傳「全裸演出」的說法，綜合多方報道實有出入，劇中爭議親密戲份由演員親自上陣完成主體表演，片尾名單則註明特殊鏡頭由特技替身協助，兩人拍攝時均穿戴肉色專業防護裝備（Modesty garments）並配合鏡頭借位與燈光完成。

由於角色形象與池昌旭過去清爽形象反差極大，不少追隨多年的資深粉絲直言「濾鏡破碎」，在網上引發大規模「脫粉」潮。（微博@今天你也想喝可樂嗎）

池昌旭在劇中徹底顛覆過往深情英雄形象，飾演朝鮮時代頂級風流公子「趙元」。（《挑情醜聞》劇照）

稅務調查疊加效應 動搖粉絲信任

除了新劇尺度引發的審美落差，今年較早前曝光的稅務風波亦是導致事件發酵的催化劑。據了解，韓國國稅廳（NTS）曾對池昌旭及其經紀公司進行定期稅務調查，核查其近年海內外演藝收入，最終核算並要求補繳數十億韓元之稅款。

池昌旭除了新劇尺度引發的審美落差，今年較早前曝光的稅務風波亦是導致事件發酵的催化劑。（IG@jichangwook）

當時池昌旭所屬經紀公司Spring Company隨即發布官方聲明，澄清事件純屬「經紀公司與稅務機關在稅法條文理解及扣除項目認定上的差異」，強調絕無故意隱瞞收入或非法逃稅之意圖，並已在收到通知後第一時間全額完成補繳。然而，事件依然在部分大眾心中留下了負面印象。

由於《挑情醜聞》尺度過大與池昌旭早前的稅務風波，不少追隨多年的資深粉絲直言「濾鏡破碎」，在網上引發大規模「脫粉」潮。（IG@jichangwook）

觀眾反應呈現兩極：轉型陣痛還是突破舒適圈？

對於這場風波，網民反應明顯兩極，有陪伴他十多年的老粉絲感性留言：「不是抗拒他轉型，只是捨不得自己的青春落幕。」亦有網民替他說話：「演員總要走出舒適圈，角色不等於本人，拍攝也有做防護處理，不必小題大作。」還有聲音認為，相比劇集尺度，稅務爭議才是真正動搖粉絲信任的一環。

池昌旭除了新劇尺度引發的審美落差，今年較早前曝光的稅務風波亦是導致事件發酵的催化劑。（《Healer》劇照）