《挑情醜聞》Nana是誰？與池昌旭上演19禁親熱戲　昔日偶像大破格

Netflix最新韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）被列為「19禁」，全集已上線，劇中池昌旭與Nana（譯作林珍兒或林珍娜）上演一場突破極限尺度的親密戲，迅速席捲亞洲網絡，掀起熱烈討論。不少觀眾被劇中的大膽情慾場面深深震撼，除了對兩人的默契演出大感驚喜外，Nana從昔日連續兩年獲封「全球第一美面孔」的女團偶像，成功轉型為敢於挑戰極限尺度的實力派演員，其演藝生涯的重大突破成為全劇焦點。



《挑情醜聞》中池昌旭與Nana獻出演藝生涯最大尺度的全裸親密床戲。（《挑情醜聞》劇照）

《挑情醜聞》中池昌旭與Nana一場突破極限尺度的親密戲掀起熱烈討論。（IG@jin_a_nana）

Nana是誰？從女團「世界最美面孔」到一線演員

現年35歲的Nana本名林珍兒（或譯林珍娜），2009年以韓國女團After School成員身分正式出道，同時也是小分隊Orange Caramel（橙子焦糖）的核心成員，憑藉171厘米的高挑身材與深邃精緻的五官，Nana在舞台上展現出極強的存在感。

Nana憑藉171厘米的高挑身材與深邃精緻的五官，在舞台上展現出極強的存在感。（小紅書@週五耶）

Nana憑藉171厘米的高挑身材與深邃精緻的五官，在舞台上展現出極強的存在感。（小紅書@週五耶）

Nana於2013年首度入選美國知名電影網站TC Candler的「全球百大最美面孔（100 Most Beautiful Faces）」，並高居亞軍位置，隨後於2014年及2015年連續兩年勇奪榜首，獲封「世界最美臉孔」。出道初期，大眾關注點多集中於其外貌與身材，一度被外界貼上「靠樣食飯」的標籤，但她隨後透過多部影視作品逐步證明演技實力。

2013年，Nana首度入選美國知名電影網站TC Candler的「全球百大最美面孔」並高居亞軍。（IG@jin_a_nana）

出道初期，大眾關注點多集中於Nana的外貌與身材，一度被外界貼上「靠樣食飯」的標籤（IG@jin_a_nana）

演技轉折點！從《傲骨賢妻》到《假面女郎》

Nana的演員轉型之路非常踏實，透過多部具挑戰性的作品獲得業界高度評價：

1）2016年《傲骨賢妻》：參演韓國改編版《傲骨賢妻》（The Good Wife）飾演調查員，與影后全度妍同台飆戲，自然冷酷的演技一舉擊碎外界對偶像轉行演員的偏見，並獲得第53屆百想藝術大賞新人獎提名。

Nana於2016年參演韓國改編版《傲骨賢妻》飾演調查員。（《傲骨賢妻》劇照）

不少網民將《挑情醜聞》與電影《色，戒》相提並論。（《挑情醜聞》劇照）

2）2019年-2022年《Kill It》《自白》：先後挑戰刑警與複雜心理角色，證明自己能駕馭各類懸疑與動作題材。

Nana先後挑戰刑警與複雜心理角色。（《Kill it》劇照）

Nana先後挑戰刑警與複雜心理角色。（《Kill it》劇照）

3）2023年《假面女郎》：參演Netflix獨家劇集《假面女郎》（Mask Girl），飾演整形後的「金貌美」，在劇中展現瘋狂、絕望與冷酷的暴力美學，演技獲得全球觀眾與影評界一致讚譽，正式進入實力派演員行列。

Nana在劇集《假面女郎》飾演整形後的「金貌美」。（《假面女郎》劇照）

《挑情醜聞》劇情簡介：朝鮮版《危險關係》

《挑情醜聞》由《銀嬌》導演鄭址宇執導，全劇共8集，分級為限制級，即「19禁」，需年滿19歲人士才能觀看。劇集改編自2003年裴勇俊（或譯裴勇浚）、全度妍主演的電影《醜聞—朝鮮男女相悅之事》，故事藍本源自18世紀法國著名小說《危險關係》。

《挑情醜聞》由《銀嬌》導演鄭址宇執導，全劇共8集因尺度太大被列為限制級（19禁）。（IG@netflixkr）

故事講述在禮教森嚴的朝鮮時代，趙氏夫人（孫藝珍飾）暗中設局，命風流倜儻的堂弟趙元（池昌旭飾）去引誘守寡的貞節女子安熙妍（對應2003年電影版之淑夫人，Nana飾）。這場原本以慾望與算計為賭注的遊戲，最終卻令三人陷入感情漩渦。

池昌旭與Nana在《挑情醜聞》上演長達數分鐘的大尺度親密戲，Nana赤裸上身露點。（《挑情醜聞》劇照）

床戲尺度震撼 全裸鏡頭真偽解析

真正讓《挑情醜聞》掀起網絡熱議的，是第七集中池昌旭與Nana的高潮親密戲。由於畫面張力極強，不少網民將其與電影《色，戒》相提並論，直言「追了池昌旭這麼多年沒想過會看到這程度」、「畫面太過震撼不敢同屋企人一齊睇」、「尺度大到我阿媽以為我睇鹹片啊」。

尺度大到我阿媽以為我睇鹹片啊！ 網民留言

真正讓《挑情醜聞》掀起網絡熱議的，是第七集中池昌旭與Nana的高潮親密戲。（《挑情醜聞》劇照）

不少網民將《挑情醜聞》與電影《色，戒》相提並論。（《挑情醜聞》劇照）

據社交平台上網民與專業影評分析指出，全景鏡頭中演員實際穿着肉色貼身防護衣物（Modesty Suits）拍攝，部分高難度特寫鏡頭疑由專業替身完成，並非全無防護的真實裸露。

有網民分析，《挑情醜聞》全景鏡頭中演員實際穿着肉色貼身防護衣物（Modesty Suits）拍攝。（《挑情醜聞》劇照）

導演與演員方面，導演鄭址宇強調，劇中的大尺度鏡頭並非為了搏眼球，而是角色突破封建禮教枷鎖、從虛偽算計走向真實沉淪的關鍵心理轉折。Nana早前受訪時亦表示，接演該劇是出於對導演的信任，並認為這些親密場面是展現角色蛻變與情感爆發不可或缺的一環。