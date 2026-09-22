華莎音樂節火辣激舞裙擺頻頻失守　張腿坐地大爆連環走光引熱議

韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）向來以大膽破格作風見稱，近日更以首位韓國K-POP個人女歌手身份，強勢登上世界級音樂節Rock in Rio 2026的主舞台（Palco Mundo），再次以極具視覺衝擊的演出震撼全場。她大跳勁爆狂野舞蹈，期間連環出現走光場面，隨即掀起網民熱議。



華莎向來以野性大膽作風見稱。（IG@_mariahwasa）

華莎近日登上Rock in Rio 2026音樂節舞台。（IG@_mariahwasa）

舞台再現大膽舞步

從網上流傳的影片所見，華莎身穿超短蕾絲束腰短裙登場。演出期間，她大膽獻上一招坐地張腿的狂野動作，因力度過猛導致裙擺大幅縮起，內裏的黑色蕾絲底褲瞬間直擊鏡頭；隨後她起身狂搖兼跪地俯身熱舞，短裙隨激烈動作大幅飄揚，令裙底防線連環失守！不過向來作風大膽的她完全未受影響，無視走光場面，全程極致投入享受舞台。

一個雙腿大張的狂野動作，令她走光。（X影片截圖）

底褲頻頻失守。（X影片截圖）

華莎全程極致投入享受舞台。（X影片截圖）

大動作熱舞，再次走光。（X影片截圖）

曾捲公然猥褻指控

華莎的舞台風格過去亦曾引發爭議。2023年5月她在成均館大學慶典上演出時，就曾因M字大開腿、舔手及摸下體等過火動作，遭學生家長團體聯合提告「公然猥褻罪」（韓國罪名：공연음란죄），首爾城東警察署經全面調查及傳喚後，已於2023年10月正式以「無嫌疑」判定不移送起訴結案。

華莎的舞台風格過去亦曾引發爭議。（影片截圖）

曾因「M字腿自摸」捲公然猥褻指控。（影片截圖）

身體自主表達 VS 公眾舞台尺度界線

今次音樂節的大膽演出再度掀起熱議，網民反應兩極。有網民以較尖銳的言辭批評其演出，認為部分動作已超出舞台表演應有尺度，甚至質疑她是否適合繼續以歌手身份站台；但亦有大批粉絲力撐她一向走野性藝術風格，不應遭受過度道德審判。

華莎人氣爆燈。