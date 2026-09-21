池昌旭《挑情醜聞》戲外反差大　自爆曾有秘密帳號「全是戰利品」

韓國人氣男星池昌旭近期因主演熱播新劇《挑情醜聞》而掀起討論，劇中他飾演朝鮮第一情聖「趙元」，大膽詮釋放縱魅惑的風流浪子。然而對比劇中的大膽形象，他私下卻展現出幽默的反差萌。



近日他與同劇演員孫藝珍、NANA一同登上《Netflix Korea》宣傳時，透露自己過去曾擁有一個秘密小帳號，理由竟是為了「滿足自己的炫耀欲」。

池昌旭自爆辦私密小帳號是為了滿足自己的「炫耀慾望」。（YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

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買名車名錶怕太招搖 創小帳號「曬戰利品給自己看」

池昌旭坦言，過去入手新車、名錶等高單價戰利品時，內心偶爾也會像普通人一樣想要發文炫耀，但若直接發在官方帳號，又擔心顯得過於炫富與招搖。

在兩難之下，他決定創立了一個「非公開小帳號」，專門上傳方向盤、名錶等照片，甚至連追蹤者都沒有，單純作為自己私下欣賞與滿足虛榮感的小天地。

自嗨炫耀慘遭主持人吐槽

而這種「自嗨」的炫耀行為，也遭到節目主持人柳炳宰的幽默吐槽。不過，後來池昌旭自己也發現，炫耀這件事如果沒有任何回應就失去了意義，因此最終決定不再更新，且已將該秘密帳號註銷。

節目曝光後也引發討論，不少粉絲大讚他私下個性既真實又可愛。從劇中尺度大開的19禁深情演繹，到戲外羞澀坦承過往的小癖好，池昌旭憑藉著精湛演技與真實的性格魅力，再次成功圈粉無數，也讓觀眾對他在新劇中的後續表現充滿期待。

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