BLACKPINK Lisa有新戀情？倫敦街頭影片流出疑挽手「泰版車銀優」

近日K-pop天團BLACKPINK成員Lisa（拉莉莎·瑪諾班/LaLisa Manobal）再度成為全球焦點。日前有影片在網上流出，Lisa在倫敦街頭主動挽著泰國男星Blue Pongtiwat（彭提瓦特·唐萬查倫）的手臂並肩而行，引發全球歌迷熱議。恰巧在她近期首映的個人紀錄片《Always Lalisa》中，她親自揭開偶像產業背後的隱秘規範，直言「在K-pop文化裡，我們不能談戀愛」，讓這段傳聞不僅止於緋聞，更折射出Lisa由出道時的「人間甜心」，到今日面對多方輿論爭議，這十五年的心路歷程。



近日K-pop天團BLACKPINK成員Lisa再度成為全球焦點。（IG@lalalalisa_m）

有網上影片拍攝到Lisa在倫敦街頭主動挽著泰國男星Blue Pongtiwat（藍·蓬提瓦·唐萬查倫）的手臂並肩而行。（網上圖片）

倫敦挽手照 十年舊友成緋聞主角

2026年9月21日有社交平台流傳街拍影片，片段顯示Lisa在倫敦街頭親密挽著一名男子。網民對比身形與打扮後，指出該男子正是泰國男星Blue Pongtiwat。

近日網上流傳影片，Lisa在倫敦街頭主動挽著泰國男星Blue Pongtiwat（藍·蓬提瓦·唐萬查倫）的手臂並肩而行。（網上圖片）

現年26歲的Blue為泰國演員及模特兒，曾演出Netflix劇集《Ready,Set,Love》，因精緻外貌被譽為「泰版車銀優」。他早在Lisa出道前的2016年便已相識，今年3月更獲邀出席Lisa的29歲生日派對；4月又在社交平台發布兩人海邊合照，配文「Cheers to you,rockstar」；8至9月期間，二人更各自上載背景高度重疊的京都旅遊照。有網民聲稱7月曾在曼谷目擊Lisa與Blue及其父母共晉晚餐。截至9月22日，雙方經紀團隊均未對緋聞作出正式回應。

Blue是泰國演員及模特兒，曾演出Netflix劇集《Ready,Set,Love》，因精緻外貌被譽為「泰版車銀優」。（IG@blue_pongtiwat）

今年3月，Blue獲邀出席Lisa的29歲生日派對，男方大方晒出合照。（IG@blue_pongtiwat）

有網民早前聲稱目擊Lisa帶著一名高挑神秘男子與父母聚餐。（X截圖）

有網民發現二人照片場景顏色極為相似。（IG@blue_pongtiwat、IG@lalalalisa_m）

紀錄片《Always Lalisa》告白：談戀愛必須躲躲藏藏

恰巧Lisa在近期首映的個人紀錄片《Always Lalisa》中，也曾透露做偶像有不少規範。該紀錄片由蘇·金（Sue Kim）執導，9月11日在多倫多國際電影節全球首映，10月12日起在IMAX及各地戲院上映，其後於YouTube Premium上架。片中Lisa道出心聲：「在K-pop文化裡，我們不能談戀愛。如果你和某人交往而被狗仔拍到，你的人氣就會下滑。」

Lisa紀錄片《Always Lalisa》由Sue Kim執導，10月12日起在IMAX及各地戲院上映。（IG@lalalalisa_m）

她進一步透露：「我年輕時談過幾次戀愛，但約會時必須躲躲藏藏。我不想讓我的戀情，成為傷害BLACKPINK人氣的原因。」Lisa更證實，2025年個人專輯《Alter Ego》中的收錄曲《Dream》，靈感正正是來自其中一段地下戀情。她在發行前曾徵求對方同意，而對方唯一的條件是身份不能曝光。

我年輕時談過幾次戀愛，但約會時必須躲躲藏藏。我不想讓我的戀情，成為傷害BLACKPINK人氣的原因。 Lisa

Lisa曾透露她在BLACKPINK組合活動期間談過幾次戀愛。（IG@lalalalisa_m）

Lisa的歌曲《Dream》靈感正正是來自其中一段地下戀情。（音樂《Dream》MV截圖）

Lisa曾透露她在BLACKPINK組合活動期間談過幾次戀愛。（IG@lalalalisa_m）

偶像不可談戀愛？解密K-pop「禁愛令」背後的千億商業代價

事件引發網民與樂迷激烈討論。韓國偶像高度依賴「粉絲經濟」，經紀公司將偶像包裝為粉絲的情感寄託，公開戀情往往直接影響商業價值與人氣，這正是「禁愛令」長期存在的原因。

近日K-pop天團BLACKPINK成員Lisa再度成為全球焦點。（IG@lalalalisa_m）

Blue是泰國演員及模特兒，曾演出Netflix劇集《Ready,Set,Love》，被封為「泰版車銀優」。（IG@blue_pongtiwat）

但也有網民反問：「十四歲入行，身處異國他鄉語言不通之餘，練習生時期連想法都不敢講，二十幾歲想喜歡一個人都要偷偷摸摸，如果是你，你受得了嗎？」也有網民更直接指出：「我們買專輯、買門票，買的是她的舞台和作品，不是她的人生。」

十四歲入行，身處異國他鄉語言不通之餘練習生時期連想法都不敢講，二十幾歲想喜歡一個人都要偷偷摸摸，如果是你，你受得了嗎？ 網民留言

如果他們倆是真的，粉絲都會祝福的！ 網民留言

近日K-pop天團BLACKPINK成員Lisa再度成為全球焦點。（IG@lalalalisa_m）

另一方面，有粉絲認為這就是做偶像的代價：「隨團活動期間享受著偶像光環，就應該守行業默認的規矩。」亦有理性聲音強調，二人本就是多年好友，僅憑一段挽手街拍便認定二人為戀愛關係，未免過於草率。