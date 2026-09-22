《挑情醜聞》侍妾近全裸挑逗池昌旭爆紅　新人辛潤夏私照被挖出

韓星孫藝珍、池昌旭、NANA主演的Netflix「19禁」古裝劇《挑情醜聞》開播後，因頂級陣容與大尺度床戲引發話題，除了主演群，配角們也被注意到，第5集中飾演侍妾「李素玉」的辛潤夏（신윤하，曾譯名申允夏），在劇中脫到近全裸，大膽挑逗池昌旭，讓觀眾看了臉紅心跳。



而網友也馬上查出她是何方神聖，原來她是26歲的新人演員，過往作品只有一部《綠洲》，但在一票大咖演員中也毫不遜色。

《挑情醜聞》第5集中飾演侍妾「李素玉」的新人演員辛潤夏。（《挑情醜聞》劇照）

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辛潤夏在劇中，因池昌旭的勾引而漸漸淪陷，主動開始脫衣服到幾乎全裸，只剩綁帶蓋住重要部位，纖細腰身與白皙肌膚與修長美腿非常吸睛，被大讚不輸長腿妖精NANA。

甚至有劇迷直呼：

「又白、又細又勻稱！」

「這局我站素玉，NANA五官太過立體，演古裝反而有一點出戲。」



辛潤夏的破格演出，讓網友紛紛對她產生好奇，IG帳號也火速被搜出，許多網友發現與劇中形象不同，她私下的穿搭非常清純，妝容也走清淡路線，但儘管只化淡妝仍非常亮眼。

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