29歲人氣女星私密片外洩　身體特徵高度吻合　疑遭前男友惡意報復

29歲日本女星玉城蒂娜（玉城ティナ、玉城Tina）以模特兒身分出道，隨後轉戰影視圈，曾演出《殺手餐廳》、《極道主夫》等多部知名作品。



她參演的新劇《BORDERS警視廳特殊事件對策班》將在10月16日播出，不過近日網路卻爆出一段疑似她的私密片，在各大社群上瘋傳，有網友揣測她可能是遭到前男友惡意外流報復。

網上瘋傳疑似玉城蒂娜的私密片。（X圖片）

新劇上映前夕 玉城蒂娜爆私密片外流

+ 12

自本月5日起，社群上開始流傳宣稱是玉城蒂娜私密內容的影片與照片，甚至有貼文聲稱該片段為「5年前拍攝、在暗網高額交易」，相關內容在短時間內便突破百萬次瀏覽。畫面中的女性身穿性感睡衣，由於如今AI深偽技術發達，不少網友起初懷疑是合成影片；然而，也有網友仔細比對片中女性的身體特徵與身上的痣，發現與玉城蒂娜極為吻合，甚至該件睡衣也與她2019年在社群發布過的服裝款式高度相似，讓影片的真實度在網路上引發熱烈討論。

網友仔細比對片中女性的身體特徵與身上的痣，發現與玉城蒂娜極為吻合（X圖片）

這起事件恰巧發生在玉城蒂娜新作播出前夕，外流時間點相當敏感，不少人認為背後動機並不單純，甚至質疑是遭前男友惡意報復。而玉城蒂娜已於2024年宣布結婚喜訊，若私密片外流一事屬實，恐怕也會對其家庭與婚姻造成衝擊。

此前，網路上曾一度傳出其所屬經紀公司「Dine and indy」發聲明否認的消息，不過事後已被證實該聲明純屬造假。截至目前為止，玉城蒂娜本人及其經紀公司均尚未針對此事件出面回應。

延伸閱讀：日本少女偶像「大尺度私密片」遭隊友外洩 崩潰退團轉戰成人平台

+ 4

延伸閱讀：

18 階段實體毀容過程超駭人！《泥面人》帥氣男星五官崩解嚇瘋觀眾

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】