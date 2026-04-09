女星金智英爆嫁CEO後私密生活　每日「一齊洗澡」畫面網議太過火

因演出戀愛實境節目《Heart Signal 4》爆紅的女星金智英，今年二月閃嫁企業家尹秀英並傳出懷孕消息。近日兩人首度合體登上韓國 SBS 綜藝節目《同床異夢 2 - 你是我的命運》，公開了新婚兩個月的甜蜜生活。



節目中大尺度揭露的私下習慣，不僅讓主持群驚呼連連，也隨即在韓網引發熱烈討論。

金智英閃嫁企業家尹秀英並傳出懷孕消息，近日兩人首度登上綜藝節目，公開新婚兩個月的甜蜜生活。（IG@_diyom_）

金智英和丈夫尹秀英登節目曝婚後生活親密畫面：

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追求過程如韓劇！「理智派」CEO 遭拒 10 次不放棄

金智英的老公尹秀英背景大有來頭，是韓國知名付費讀書會平台「Trevari」的創辦人。兩人當初透過《Heart Signal 4》成員李珠美介紹認識，尹秀英透露對金智英是一見鍾情，並展開猛烈追求。

更多金智英和丈夫尹秀英照片：

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金智英在節目中打趣形容老公是個理智的「T 型機器人」，但當時為了追求她，連眼神都不敢直視，甚至「耍賴」不讓她回家。金智英坦言起初曾拒絕過對方十幾次，最終才被對方的誠意打動。

震撼嘉賓！新婚每天「一起洗澡」原因閃瞎眾人

節目組還公開了兩人的新婚日常，從早晨七點半在床上相擁醒來，處處充滿粉紅泡泡。最引發熱議的，莫過於兩人透露至今仍保持「每天一起洗澡」的習慣！

對此，金智英則解釋，這是為了在忙碌的生活中，能有一段專屬於兩人的對話時間。尹秀英也表示：

是因為智英一刻都不想和我分開，才開始有這個習慣的。

儘管現場嘉賓李智慧表示驚訝，認為一起洗澡會很「不方便」，但主持人李尚敏則力挺：

這沒什麼奇怪的，我也會跟妻子一起泡半身浴。

韓國論壇熱議！金智英親自發聲：請溫暖看待

事實上，近日節目預告播出後，在韓國論壇引起不少騷動，許多網友都認為畫面與內容太過私密。而昨天節目播出後，金智英則在社群平台放上「準時收看」照片，並委婉表示：「作為來賓，我無法預知節目會強調哪些部分。希望大家能以輕鬆的心情與溫暖的視線來觀看。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】