網紅「狗頭蘿莉」被公開私密片 回應爭議傳言 爆小學曾遭父猥褻
撰文：TVBS新聞網
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網紅「狗頭蘿莉」在cosplay圈擁有不小的知名度，擁有天使臉蛋、火辣身材的她，曾因與渣男前任分手，遭對方報復公開私密片，甚至控訴她對感情不忠。
面對前任單方面說詞，她表示男人「就是我生活無聊時的調劑品」，並說自己沒有出軌。
「狗頭蘿莉」以cosplay出名，照片尺度很大：
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狗頭蘿莉照片尺度近乎危險邊緣，她表示除了不露點外，其他都露，前任因惡意散播她的私密片，入獄服刑8個月。
至於出軌傳聞，她先是澄清沒有劈腿，接著表達自己對愛情、親情沒有敬畏之心，也不會想組成家庭，痛批前任狼心狗肺，
我對男人的情感，他就是我生活無聊時的調劑品。
狗頭蘿莉的童年被一層陰影籠罩，她曾透露在小學3年級，父親猥褻她，生母知情卻無作為，她隱忍到高中畢業才離家，自力更生，在工廠上夜班，不料又被組長性侵，她忍受不住逃出工廠，但繳不起學費選擇讓人包養，後來加入直播圈又被無良經紀人詐騙，賠償600萬元人民幣（約690萬港元）。
經歷種種坎坷，狗頭蘿莉已走出陰霾，改行擺攤賣煎餅，一天要站著工作6個小時，每天淨收入能有400多元人民幣（約460港元）。
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