日本少女偶像「大尺度私密片」遭隊友外洩　崩潰退團轉戰成人平台

日本地下偶像團體Magic Palette前成員花奏MOKA近日宣布退出團體，並以個人名義「MOKA」進駐成人平台myfans，從7月7日起開始發表作品，徹底告別清純偶像形象。



花奏MOKA向來以清純甜美的外型獲得廣大粉絲喜愛，被視為正統派偶像代表。

前少女偶像MOKA外型清純。（X@EndNotehzf0）

日本人氣少女偶像「花奏MOKA」退團下海 告別清純形象：

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然而7月初遭到踢爆，她在成人平台上經營大尺度帳號並販售私密影片，對此她公開承認相關帳號確實由自己操作。

她透露，轉型的導火線之一是與團員之間的摩擦，其私密影片曾遭隊友惡意洩露，造成她極大的心理創傷。歷經一段沉澱後，她決定脫離團體，坦言此舉不僅是個人選擇，也是對偶像業界現實的一種醒悟。

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