網紅艾瑞絲拍片激凸掀熱議　大方認No Bra多年：男人也凸為何管我

台灣知名網紅艾瑞絲（Aries）平時常透過社群平台分享生活點滴。近日她上傳一段自彈自唱的影片至TikTok，沒想到焦點卻被網友們歪樓放在「激凸」話題上。對此，艾瑞絲10月9日毫不避諱地發文直球回應，大方公開自己多年不穿胸罩（內衣、胸圍）的生活習慣。



艾瑞絲在文中透露，影片是她每晚享受的「me time」時光，對於網友在留言區熱烈討論激凸，她笑說：

現在才討論也太晚了！『No bra』已經是我生活中的一部分。

她坦言，自己穿胸罩時常感到壓迫、血液不順暢且悶熱，認為舒適度才是首要考量：「穿衣服沒必要讓自己不舒服。」

艾瑞絲在影片中激凸被討論，大方回應已經不穿胸罩很多年了。（Instagram@aries_8248）

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針對外界的傳統眼光，艾瑞絲直言華人圈相較於國外傳統許多，常將不穿胸罩貼上不檢點或羞恥的標籤。她霸氣反問：

女性為什麼應該要按照『有沒有刺激男性』來穿衣服呢？男人們也都在激凸我都沒說什麼了，為什麼要管我呢？

她分享過去在國外生活的經驗，指出國外風氣對此相當隨意，根本不會有人特別注意。

艾瑞絲強調，自己並非刻意要提倡或宣導什麼，也沒有時間與酸民爭辯，單純「只是想要生活得chill一點」。她在文末寫下金句總結：

『不穿』不是先進，『穿』也不等於落後，妳的身體，妳的選擇。

展現出自信做自己的率性態度，也立刻在網路上掀起一波關於身體自主權的熱烈討論。

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