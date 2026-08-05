韓性感辣模Irene生日晒「低胸制服照」引熱議　黑絲吊帶襪極撩人

韓國人氣辣模Irene（명아）憑著姣好外型、神級S型曲線獲近百萬粉絲支持，每回大尺度辣照總能擄獲全網焦點，近日她歡慶28歲生日，與閨蜜們聯手解放極品身材，緊接著再釋出制服誘惑福利，辣度破表掀起網友們熱烈討論。



「天菜辣模」純欲反差風靡全網

韓國「天菜級辣模」Irene以「青春的肉體」火速爆紅，甜美清純的臉蛋之下，竟是辣度破表的魔鬼身材，她挾著純欲反差魅力兼任模特兒、人氣網紅和性感直播主，深受大批粉絲們喜愛。Irene憑著敢脫、敢露、敢秀大膽作風走紅，近年來人氣不斷攀高，Instagram坐擁近百萬粉絲支持。

韓國人氣辣模Irene（명아）歡慶28歲生日，解放極品身材釋出制服誘惑福利，辣度破表掀起網友們熱烈討論。（翻攝自Instagram@auddk_77）

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生日曬出性感寫真

1998年出生的韓國辣模Irene日前迎來28歲生日，她頭戴精緻皇冠、手捧蛋糕露出豐滿上圍與深邃事業線，表示：「03.07.2026如正午艷陽般的日子，謝謝大家送的禮物和生日祝福訊息，真的太感謝了，謝謝大家的生日祝福。」吸引超過1.1萬名粉絲們按讚。

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制服誘惑火辣寵粉

近日Irene再度釋放火辣福利寵粉，低胸制服造型搭配破洞透膚絲襪、養眼黑色吊帶襪，超兇上圍、性感小蠻腰與邪惡絕對領域全部解放，儘管不露臉，影片短短不到10秒，但卻誘惑指數破表，尺度大膽撩人，看來女神Instagram粉絲數飆破百萬絕對指日可待呀！

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