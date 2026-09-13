日本前美女國手不顧母親反對轉戰直播　坦言不喜歡羽毛球只想賺錢

擁有176厘米高挑身材與九頭身完美比例的日本前羽毛球國手荒木茜羽（Akane Araki），因出眾外貌被網友形容「好到像AI生成」。她近日接受日本《文春 online》專訪，大方分享2020年退役後不顧家人反對、獨自離家轉戰直播圈的心路歷程，甚至直言自己「可能根本不喜歡羽毛球」，引發各界關注。



搬離老家租小套房開直播 坦言「執意轉型只因想賺錢」

荒木於2020年正式結束運動員生涯並決定轉型為網美直播主，然而這項決定起初卻遭到周遭親友一面倒的反對，連曾奪得羽毛球冠軍的母親也直言要她「別再搞直播了」。面對家人的強烈反彈，荒木毅然決然離開老家前往東京，在東武練馬一帶以每月6萬日圓（約3100港元）租下一間小套房，獨立開啟直播生涯，現在每月收入高達1,600萬日圓（約82港元）。

日本前羽毛球國手荒木茜羽。（Instagram@bigbaby.akane）

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談及執意踏入直播圈的原因，荒木直白坦率表示：「因為我想賺錢。」她解釋，羽毛球選手要單靠這項運動獲取穩定收入相當困難，加上疫情期間直播產業迅速崛起，讓她看到了該領域的巨大潛力；此外，她從小就對表演充滿熱情，這項選擇對她而言既是圓夢也是務實考量。

拒絕母親安排的出路 坦言從小打球「只為不辜負期待」

退役運動員通常會選擇留隊任職，或憑藉國際賽經驗轉型為體育解說員。荒木的母親原本希望她前往語言學校學習中文，再謀求穩定的解說工作，但她明確拒絕了這條路，強調想走屬於自己的道路。

不顧親媽反對！日本羽毛球女神荒木茜羽離家當網美：只為賺錢（Instagram@Bigbay.akane）

從7歲起便開始參加羽毛球賽事的荒木透露，自己其實打從心底不喜歡競技性比賽，甚至在場上看到對手落敗時還會心疼落淚。她坦言，過去之所以咬牙苦練，純粹是不想辜負母親與教練傾注在她身上的心血與期望。

感謝羽毛球但坦承感情複雜 善用外貌優勢並強調未整形

談到與羽毛球之間錯綜複雜的情感，荒木說道：

某種程度上，我打球是為了媽媽和教練，進入國家隊後，則是為了國家而戰。我對羽毛球的心情很複雜，難以用言語形容。多虧了羽毛球、也多虧了媽媽，我對此真心感激。不過如果你問我是否真的喜歡羽毛球，我可能根本不喜歡它。

正因如此，她在退役後徹底放下球拍，展開全新的人生旅程。

對於外界關注的外貌，荒木也坦然承認姣好的身材與臉蛋是她在直播圈發展的重要武器。她回憶國中時曾收過男同學的詭異告白，出國比賽時也曾遇到外國男選手的不當邀約，但她均直接予以拒絕。荒木表示：

也許我有某種能吸引異性目光的特質，如果真是如此，我認為這就是我的武器。

同時她也特別強調，自己的外貌全屬天然，從未進行過任何整形手術，那些關於整形疑雲的言論，完全是子虛烏有……「在我還是羽毛球運動員的時候我的體重比現在重了整整15公斤，但體脂肪率卻只有10%左右。現在我把體脂維持在20%多，身體也終於找回了女性應有的柔美與線條。從整體氣場到體態全都變了，人的相貌與臉型看起來自然會完全不一樣，我覺得這也是再正常不過的事了。」

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