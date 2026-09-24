張智霖袁詠儀兒子魔童驚爆英國名校休學　向太嘆各有各命控制唔到

影視大亨向華強太太向太（陳嵐）近年積極經營個人頻道，心直口快的作風屢掀話題。近日她在影片中大談獨門育兒心經，更以張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）的19歲兒子「魔童」（張慕童）作為例子，直言孩子不肯上大學，父母也控制不了，金句連連引發網民熱議。



向太大談獨門育兒心經。（微博影片截圖）

向太感嘆養育子女如「開盲盒」

向太在片中感嘆養育子女猶如「開盲盒」，坦言孩子未來的路如何發展，父母根本無法強行掌控：「每一個孩子都有他自己的命。」她認為父母最核心的責任，是時刻具備為子女「兜底」的能力，這比盲目砸錢搞「雞娃」教育重要得多。期間她更以Chilam與靚靚的兒子魔童為例，指魔童無意升讀大學，向父母表明想自學音樂，更揚言可在爸爸開演唱會時上台表演彈結他。向太直言：「很多音樂人都沒有上過大學」，言語間似對這種選擇持開放態度。

向太感嘆養育子女如「開盲盒」。（微博影片截圖）

靚靚與Chilam結婚逾20年，育有獨子張慕童（魔童）。（IG@anitayuenwy）

魔童英國名校退學 轉攻音樂自學

據了解，魔童考入英國倫敦藝術大學，攻讀數位媒體藝術專業，但僅讀了一年便毅然決定退學，轉攻音樂自學。雖然靚靚起初希望兒子先完成大學學業累積底蘊，但思想開明的Chilam則堅信「讀萬卷書不如行萬里路」，最終夫妻二人達成共識尊重兒子決定，靚靚更表明絕不會靠圈中人脈替兒子鋪路，一切全憑他自己實力打拼！

魔童完美遺傳爸爸媽媽的高顏值。（小紅書圖片）

魔童名校退學自學音樂。（小紅書圖片）

Chilam則堅信「讀萬卷書不如行萬里路」。（微博@袁詠儀靚靚）

靚靚表明絕不會靠圈中人脈替兒子鋪路。（微博圖片）

星二代試錯本錢 vs 平民教育焦慮

向太的「兜底開盲盒論」發布後，網民看法極度兩極。有人認同向太觀點，認為興趣與專業比學歷更重要；但多數網民感嘆星二代擁有龐大家庭資源，「兜底」本錢極厚才可以盡情試錯，普通家庭根本難以效法。亦有理性網民表示，不論選擇哪條路，只要孩子願意為自己的決定負責、擁有一技之長，就是最踏實的保障。向太一番「開盲盒」論，再次掀起社會對育兒與起跑線的討論。

向太的「兜底開盲盒論」發布後，網民看法極度兩極。（微博影片截圖）