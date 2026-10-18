林盛斌18歲大女低胸吊帶晒傲人身材　零身材焦慮極致自信獲好評

現年47歲的林盛斌（Bob）育有三女一子，其中18歲的大女兒林霏兒（Faye）一向敢作敢為，其大膽作風與自信舉動不時成為網民熱話。林霏兒近日在社交平台分享多張生活靚相，再度因其傲人身形與大膽穿搭引發網民熱烈討論。

林盛斌女兒林菲兒曬低胸慶生照。（IG@fayelammm）

林霏兒低胸上衣盡顯傲人身材

相片中，林霏兒身穿一襲亮眼的桃紅色低胸吊帶上衣，配合胸前的蝴蝶結設計，展現極具衝擊力的豐滿上圍，凸顯出立體迷人的曲線。儘管身形較為豐滿，但她絲毫沒有被傳統瘦即是美的框架局限，反而散發出極具張力的性感氣場，自信感爆棚。

林盛斌大女林霏兒低胸玫紅吊帶照盡顯傲人身材。（IG@fayelammm）

在另一張街頭夜景照中，她則換上白色低胸背心搭配淺黃色外套，對着鏡頭開心比出「V」字手勢，洋溢18歲少女的青春活力。Faye這種由內而外散發的自信魅力深深感動了不少網民，紛紛湧入留言區為她熱情打氣，大讚她五官漂亮，氣氛相當溫馨。

林盛斌大女林霏兒向來自信爆棚。（IG@fayelammm）

高EQ回應網絡負評

事實上，作為星二代的Faye過往曾屢次遭到酸民的無情批評，甚至被攻擊身形是「坦克」及以難聽字眼指責其外貌。面對網上的惡意言論，她直言，時下很多年輕女孩未有意識到生命的意義遠大於「外表」與「體重」。看到女孩們因長胖或素顏而感到苦惱，她感到非常心痛。她直言真正的美麗是對自己的肯定，用成熟心態正面回擊網絡暴力。

林霏兒憑爆棚自信圈粉無數。（IG@fayelammm）

林霏兒憑爆棚自信圈粉無數。（IG@fayelammm）