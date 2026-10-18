劉德華攜愛妻朱麗蒨半島酒店被野生捕獲　二人恩愛近40年罕見同框

65歲的天王劉德華（華仔）是凍齡男神，跟愛妻朱麗蒨生活極其低調，不久前有網友在超市偶遇朱麗蒨，讚嘆表示打扮雖然相當休閒，但有著一頭濃密烏黑長髮，根本看不出已經60歲。近日又有網友在香港半島酒店巧遇夫婦倆，開心發文分享，直呼兩人氣色絕佳，非常羨慕彼此相知相守的生活。



華仔與朱麗蒨於1987年相識、交往，2009年朱麗蒨父親過世時，雙方正式宣布早於2008年在美國登記結婚。彼此攜手生活將近40年，育有14歲的女兒劉向蕙，一舉一動都是外界關注焦點，但兩人鮮少同框，且朱麗蒨在螢光幕前更像是消失一般，過著深居簡出的人生。

網友在香港半島巧遇劉德華朱麗蒨夫婦。（小紅書＠我是VV啊）

網友近日在香港半島酒店遇見小兩口跟友人聚會，朱麗蒨身穿米白色褲裝，劉德華則是成套的灰色運動造型，興奮發文表示「雖然戴著口罩，依然擋不住巨星的光芒」，有趣的是該名網友是先發現朱麗蒨，顯見朱麗蒨外型與過往沒有太大差異，立即登上微博熱搜。

而華仔近日開始拍攝香港賀歲片，「About Life」巡演則於12月18日在香港紅館起跑，將陪伴粉絲共度聖誕節、跨年，接著陸續移師大陸上海、南京等地開唱。

延伸閱讀：劉德華太太朱麗蒨被揭私人飛機奇葩事 空姐接觸兩個月爆真實人品

+ 1

延伸閱讀：

手滑誤洩「內部未公開辣照」！樂天女孩崩潰自責：拜託別外流

「花系列」林煒現況曝！57歲轉戰AI不怕被取代 神顏封「上古許光漢」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】