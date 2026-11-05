選美冠軍陳憬禾深V戰袍遭突襲　眼鏡男近距露貼身狂窺胸口露詭笑

坐擁177cm高挑身材及55kg完美身段的內地選美模特兒陳憬禾（Magic），早前連奪2026世界旅遊小姐大賽上海總冠軍及2026洲際小姐大中華區上海冠軍兩大殊榮，人氣急升。日前她出席洲際小姐新聞發布會，破格以一襲超大膽「大開中門」的連身裙亮相，惹火曲線秒殺全場；怎料現場在合影環節一名眼鏡男竟強行硬擠至其身側近距離緊貼，更目不轉睛狂望其胸口，隨即引爆全網公審！

陳憬禾。（抖音@Magic陳憬禾）

早前連奪2026世界旅遊小姐大賽上海總冠軍及2026洲際小姐大中華區上海冠軍兩大殊榮。（抖音@Magic陳憬禾）

純白深V禮服驚艷亮相

發布會當日，身為雙料冠軍的陳憬禾大方展現名模氣場，選穿一襲剪裁極致前衛的純白超深V開衩連身長裙。胸前超大深V剪裁由鎖骨一路直墜腰腹，飽滿事業線與傲人雙峰毫無保留、呼之欲出；貼身面料更將其纖細蜂腰與極致蜜桃臀勾勒得淋漓盡致，一雙白滑修長美腿更是吸睛無數。這身火辣戰袍瞬間令她成為全場鎂光燈焦點，大批現場嘉賓與攝影師爭相上前圍堵拍照與合影，火辣影片在各大社交媒體瘋傳。

純白深V短裙。（X影片截圖）

這身火辣戰袍瞬間令她成為全場鎂光燈焦點。（X影片截圖）

傲人雙峰呼之欲出。（X影片截圖）

陳憬禾身材勁Fit。（X影片截圖）

胸前超大深V剪裁。（X影片截圖）

男子近距離貼身窺探

然而，在合照環節期間出現了一段引起網民討論的畫面。從網上流傳的影片可見，眾人爭相拍攝之際，一名戴眼鏡的便服男子穿過人群，站到陳憬禾身旁極近距離位置；該男子期間多次狂窺女方的深V胸口，期間更時而瞇起雙眼細細打量、時而面露古怪笑意，全程「眼定定」黐實女方，相關舉動被全被鏡頭捕捉。

大批現場嘉賓與攝影師爭相上前圍堵拍照合影。（X影片截圖）

男子全程雙眼毫不避忌。（X影片截圖）

男子細細打量陳憬禾。（X影片截圖）

近距越界舉止引爆網民圍剿

片段曝光後，大批網民怒斥該男子舉止下流越界，紛紛留言開火：「個阿叔好L噁心」、「阿伯太明顯了喔」、「也離太近了吧有夠噁」。亦有不少人認為，在公開活動中近距離緊盯他人身體，已超出正常社交距離，令人不安。

有網民留言開火：「個阿叔好L噁心」。（threads截圖）

不少網民怒斥該男子舉止下流越界。（threads截圖）