田曦薇「禮服胸口鬆動」疑走光17秒影片瘋傳　網民駁斥是皺摺陰影

內地女星田曦薇憑藉《逐玉》、《嫁金釵》等作品人氣飆升，微博粉絲突破1400萬，近日她出席上海真如環宇城MAX商場極狐汽車活動，身穿白色連身禮服向樓上粉絲揮手時，胸口衣料疑似鬆動，一段17秒影片在社群平台X瘋傳並累積超過百萬次瀏覽，引發走光疑雲。



田曦薇今年演藝事業大爆發，上半年靠《逐玉》和《低智商犯罪》兩部劇瘋狂漲粉，下半年又有《天才女友》和《嫁金釵》維持熱度，日前她受邀為極狐汽車阿爾法T7站台宣傳，活動現場湧入大批粉絲包圍，連商場樓上也有許多人圍觀拍攝。

田曦薇出席活動身穿白色連身禮服向樓上粉絲揮手時，胸口衣料疑似鬆動，一段17秒影片在社群平台X瘋傳並累積超過百萬次瀏覽，引發走光疑雲。（微博@田曦薇）

更多田曦薇現場疑似走光影片：

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網友爭論 一點突起可能是皺摺

當天田曦薇穿著白色連身禮服出席，向樓上粉絲打招呼時，衣服胸口處鬆動，粉絲們向下拍到疑似露點的瞬間。部分網友認為胸口被拍到一點突起，明顯就是走光；但更多人持不同看法，認為可能只是衣服皺摺產生的陰影。

不少網友替田曦薇緩頰（打圓場），指出女星出席公開活動通常會做好服裝防護措施，

「他們穿這種衣服都會貼胸貼的，你是看不到點點的」

「明星的安全意識肯定還是到位的」

「團隊和她自己都不至於犯這種低級錯誤」

「沒走光啦，那是內襯蓋著胸部」



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