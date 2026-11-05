《嫁金釵》大結局爆低級失誤！竹葉空鏡驚現倒轉AI水印陷輿論風波

【Netflix、優酷】由田曦薇、閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》近日迎來大結局，卻因穿幫鏡頭陷入輿論風波。有觀眾在一段竹葉空鏡的右上角，赫然發現一行倒轉的「AI生成」水印，疑因後期鏡像翻轉畫面時未有清除素材標記，直接流入正片。這段穿幫畫面歷經剪接、調色至平台覆核等多道關卡，最終被網民截圖曝光引熱議，相關話題更一度登上微博熱搜榜首，令這部標榜「S+」級（內地影視平台的內部定級制度）的大製作被質疑品質監控機制形同虛設。



【Netflix、優酷】由田曦薇、閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》近日迎來大結局，卻因穿幫鏡頭陷入輿論風波。（微博@嫁金釵官微）

畫面AI水印殘留 粗疏流程遭批形同虛設

穿幫畫面位於大結局一段竹葉空鏡的右上角，觀眾把那一幀放出來，右上角浮著幾個「AI生成」淺色小字，方向卻是反的。業界人士推斷，該段空鏡由AI生成，後期製作為配合構圖將畫面整塊鏡像翻轉，卻漏掉清除素材自帶的水印，導致倒轉字句直接壓入正片。

穿幫畫面位於大結局一段竹葉空鏡的右上角，右上角浮著幾個「AI生成」淺色小字，方向卻是反的。（網上圖片）

令網民不滿的是，正片需經過剪接、調色、審片及平台覆核等多重工序，最終竟全數過關。此外，劇中部分士兵戲亦被指出僅有俯拍鏡頭，人物與背景融合生硬，疑似使用AI生成後進行合成，整套質檢流程被質疑層層卸責，根本無人認真審視成品。

《嫁金釵》正片需經過剪接、調色、審片及平台覆核等多重工序，最終竟全數過關。（微博@嫁金釵官微）

劇中部分士兵戲亦被指出僅有俯拍鏡頭，人物與背景融合生硬，疑似使用AI生成後進行合成。（網上圖片）

整套質檢流程被質疑層層卸責，根本無人認真審視成品。（微博@嫁金釵官微）

網民反感未主動標註 劇方冷處理惹質疑

「嫁金釵忘刪AI水印」話題一出，網民立場隨即分成兩派。有觀眾留言：「為什麼不能用AI，一個畫面而已，劇情好看就行。」亦有觀眾留言：「別說AI沒問題，如果都這麼縱容，以後影視行業更放肆。」

有觀眾留言：「為什麼不能用AI，一個畫面而已，劇情好看就行。」（微博@有了貓）

亦有觀眾留言：「別說AI沒問題，如果都這麼縱容，以後影視行業更放肆。」（微博@Zestzkn）

觀眾反感的焦點從來不在於AI補幀（即以演算法補充畫面幀數）、修補畫面瑕疵或生成遠景。事實上，AI技術早已普遍應用於影視製作，在業界並非秘密，公眾非議的核心亦非技術本身。自2025年9月起，內地《人工智能生成合成內容標識辦法》明確要求AI生成內容必須規範標識。然而，該空鏡角落殘留的倒轉字樣並非劇組主動添加的合規標識，而是調用AI軟件生成素材時自帶的平台預設浮水印，後製鏡像翻轉時疏忽漏刪，因而暴露出未對AI素材進行標準化處理與申報的漏洞。

癥結在於該鏡頭殘留了生成軟件自帶的水印標記，而劇組事前事後均未主動向觀眾交代。（微博@嫁金釵官微）

觀眾不是對AI修補畫面瑕疵或生成遠景反感，而是氣憤畫面出現了生成軟件的水印，而劇組事前事後均未主動向觀眾交代。（微博@嫁金釵官微）

若劇組主動標明，觀眾尚能知悉該幀畫面屬於技術生成，若選擇隱瞞，觀眾只會以為自己一時眼花。公眾痛批的原因，並非否定技術革新，而是反感製作組企圖蒙混過關。比起其他影視作品大方標明AI技術應用，《嫁金釵》因低級失誤被動「自爆」，事後劇方與播出平台亦保持沉默未作回應，令觀眾感到未獲尊重。

若《嫁金釵》劇組主動標明，觀眾尚能知悉該幀畫面屬AI生成，若選擇隱瞞，觀眾只會以為自己一時眼花。（微博@嫁金釵官微）

觀眾並非否定技術革新，而是反感《嫁金釵》製作方企圖蒙混過關。（微博@嫁金釵官微）