嫁金釵｜紅線「毒啞哭戲」爆紅！5點起底準太后上戲校花金天如意

【Netflix、優酷】由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》近日迎來大結局。劇中飾演女主角魏嬈（田曦薇飾）義妹（養母之女）「紅線」的新生代女星金天如意，因在劇末身懷先帝劉朔（周歷傑飾，名字或寫「周历杰」）唯一的皇室遺腹子，母憑子貴獲尊為撫育幼主的新朝「準太后」，並由魏嬈臨朝攝政共同執掌大局，極具戲劇張力的身份轉變讓她成為全劇最大焦點。



戲外的金天如意更憑着清冷出塵的純天然古典骨相與極具穿透力的細膩演技引發全網瘋狂討論，被盛讚美貌與存在感毫不遜色於女主角。以下透過5大亮點，深入認識這位從科班學府穩步邁向實力派、在戲外同樣踏實沉澱的「05後」新晉小花（2005年後出生的新生代女演員）。



由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》近日迎來大結局。（微博@嫁金釵官微）

新生代女星金天如意劇中飾演義妹「紅線」，因在劇末身懷先帝劉朔（周歷傑飾，名字或寫「周历杰」）唯一的皇室遺腹子，母憑子貴獲尊為撫育幼主的新朝「準太后」。（微博@嫁金釵官微）

戲外的金天如意更憑着清冷出塵的純天然古典骨相與極具穿透力的細膩演技引發全網瘋狂討論，被盛讚美貌與存在感毫不遜色於女主角。（微博@金天如意）

亮點一：罕見四字真實姓名 取父母雙姓自帶平安如意吉祥寓意

金天如意常被誤認為藝名，但這其實是她身份證上的真實姓名。她於2005年出生於上海，父母分別姓「金」與「天」，各取一字後冠上「如意」，寄託平安順遂的祝福。罕見的父母雙姓組合搭配討喜寓意，令她甫入行便極具記憶點，更被追劇網民打趣形容「名字像過年揮春般自帶富貴好兆頭」。

金天如意這個常被誤認為藝名的四字姓名，實為她身份證上的真實姓名。（微博@金天如意）

金天如意於2005年出生於上海，父母分別姓「金」與「天」，各取一字後冠上「如意」，寄託平安順遂的祝福。（微博@金天如意）

亮點二：考入上海戲劇學院成校花 正統科班底子扎實

現年21歲的金天如意就讀於上海戲劇學院表演系本科，入學初便因出眾原生五官獲封「上戲校花」。身為正統科班培育的05後新人，她堅持純天然面部輪廓，拒絕千篇一律的網紅審美。其流暢立體的骨相、清冷沉穩的眉眼，加上扎實的話劇形體與台詞訓練，讓她在鏡頭前兼具古典韻味與高級感。

現年21歲的金天如意就讀於上海戲劇學院表演系本科，入學初便因出眾原生五官獲封「上戲校花」。（微博@金天如意）

身為正統科班培育的05後新人，她堅持純天然面部輪廓，拒絕千篇一律的網紅審美。（微博@金天如意）

亮點三：踏實演好侍女配角 素衣打扮難掩靈氣

在憑《嫁金釵》爆紅前，金天如意已在多部大型古裝劇中默默磨練演技。她曾在正午陽光古裝劇《雨霖鈴》中飾演展昭身旁的侍女「彩珠」，一襲素衣扮相靈氣逼人，引發影視討論區關注。其後又參演《一甌春》，飾演女主角身邊情同姐妹的「抱弦」。踏實演好小角色的態度，獲觀眾盛讚「就算演倒水丫鬟也掩蓋不住仙氣」。

金天如意曾在正午陽光古裝劇《雨霖鈴》中飾演展昭身旁的侍女「彩珠」，一襲素衣扮相靈氣逼人，引發影視討論區關注。（微博@金天如意）

其後金天如意參演《一甌春》，飾演女主角身邊情同姐妹的「抱弦」。（微博@金天如意）

亮點四：遭灌鉛毒啞隱忍無聲 層次感哭戲爆發力虐哭劇迷

真正讓金天如意打破外貌標籤、演技獲認可的，是她在《嫁金釵》中飾演「紅線」遭難的精彩名場面。劇中她為護義姐魏嬈慘遭反派灌鉛毒啞，在無台詞輔助下，僅憑眼眶泛紅、嘴角抽搐與眼神遞進，精準傳遞角色的劇痛與屈辱。這段摒除嚎啕大哭、在無聲處引爆張力的虐心哭戲，令無數觀眾動容，展現出超越新人稚嫩的沉穩情緒張力。

讓金天如意打破外貌標籤、演技獲認可的，是她在《嫁金釵》中飾演「紅線」遭難的精彩名場面。（微博@金天如意）

劇中金天如意為護義姐魏嬈慘遭反派灌鉛毒啞，在無台詞輔助下，僅憑眼眶泛紅、嘴角抽搐與眼神遞進，精準傳遞角色的劇痛與屈辱。（微博@金天如意）

亮點五：戲外專注學業拒炒作宣傳 展現實力派花旦潛質

儘管憑藉《嫁金釵》熱度迅速攀升，戲外的金天如意始終保持清醒與低調。私下的她極少炒作營銷，除作品宣傳外，多數時間均回歸校園專注於專業課程與話劇排練，常以素顏淡妝示人。劇組同仁曾透露她在片場手不離劇本、虛心請教細節。這種不急於賺快錢、專注打磨基本功的職業追求，讓業內十分看好她未來的正劇發展，有望成為新一代正劇實力女演員接班人。

儘管憑藉《嫁金釵》熱度迅速攀升，戲外的金天如意始終保持清醒與低調。（微博@金天如意）

金天如意除作品宣傳外，多數時間均回歸校園專注於專業課程與話劇排練，常以素顏淡妝示人。（微博@金天如意）

更多金天如意圖片：