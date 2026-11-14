Lisa賭城穿高衩戰衣揮皮鞭貼身熱舞　網民狠批露骨似瘋馬騷翻版

韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa，於12日起正式在拉斯維加斯凱撒皇宮鬥獸場劇院展開個人駐唱騷《VIVA LA LISA》，共舉辦 6 場演出，成為首位在當地舉行個人駐唱的K-pop偶像。6場演出合共約2.52萬張門票火速售罄，估計票房收益逾850萬美元（約6,630萬港元），吸金力驚人。然而，大尺度的火辣表現卻隨即引爆全網熱議。

Lisa於拉斯維加斯開個人駐唱騷《VIVA LA LISA》。（網上圖片）

高衩戰衣配皮鞭熱舞

在首場演出中，Lisa全晚落力跳唱約90分鐘，一口氣演繹23首歌曲。她連環換上多套性感造型，包括紅色喱士鑲鑽高衩連身衣及肉色羽毛流蘇戰衣，大騷惹火身材。期間她更手持皮鞭在台上揮舞，與伴舞貼身熱舞及趴地扭動抖臀，演繹《BADGRRRL》等曲目時更上演騎在男舞蹈員身上、俯身翹臀等激烈舞姿，視覺衝擊極大。

換上多套火辣戰衣。（網上圖片）

玩皮鞭。（網上圖片）

眾多激烈舞姿，視覺衝擊極大。 （網上圖片）

尺度惹爭議！被批似足瘋馬騷

連串火辣演出隨即掀起兩極輿論。部分網民狠批其服裝與舞步過於暴露，質疑動作帶有強烈性暗示、刻意迎合「男性凝視」，直指表演尺度失控「似足瘋馬騷」，更有老粉絲感嘆對其轉變「認唔出以前個Lisa」。不過，亦有不少粉絲力挺偶像，認為在拉斯維加斯這個成人娛樂之都演出實屬正常，大讚她展現了舞台魅力與女性自主，成功擺脫傳統K-pop女團的固有框架。

貼身熱舞。（網上圖片）

服裝極惹火。（網上圖片）

被批尺度太大。（網上圖片）