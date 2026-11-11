Jisoo＠BLACKPINK單飛上Coachella音樂節　唱跳實力遭質疑難撐場

美國加州舉行的大型戶外音樂盛事《Coachella音樂節2027》（科切拉音樂節）將於明年4月舉辦。今屆陣容星光熠熠，有流行天后Dua Lipa、搖滾樂隊Tame Impala、R&B天后SZA及拉丁天王Daddy Yankee等，頂級陣容隨即引發全球樂迷熱烈期待。



《Coachella音樂節2027》演出陣容。（IG@coachella）

Jisoo首度個人參演引發廣泛關注

除多位歐美巨星外，韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo的名字亦出現在表演名單之中。回顧BLACKPINK曾於2023年全員登上Coachella主舞台壓軸，創下亞洲藝人歷史；繼隊友Jennie及Lisa先後於2025年以個人姿態亮相後，今次輪到Jisoo首度以個人身份演出，隨即成為各大社交平台的討論焦點。

Jisoo將登上《Coachella音樂節2027》。（IG@sooyaaa__）

BLACKPINK兩次登上Coachella音樂節舞台。（Getty Images）

BLACKPINK曾於2023年全員登上Coachella主舞台壓軸，創下亞洲藝人歷史。（IG@blackpinkofficial）

網民質疑實力憂個人舞台難以撐場

儘管大批粉絲感到興奮，但網絡上亦湧現不少質疑聲音。有網民對於Jisoo出現在表演名單感到意外，直指她過往在隊內的唱功與舞蹈均非最出眾，擔心她隻身一人面對歐美大型戶外音樂節的嚴格要求及狂熱現場氣氛，難以獨力撐起大台。

不少網民質疑JISOO實力難以撐場。（IG@sooyaaa__）

面對外界質疑，大批歌迷紛紛發文為偶像護航。支持者指出Jisoo近年積極深耕個人音樂事業，繼個人出道作《FLOWER》後，陸續推出個人迷你專輯《AMORTAGE》，近期更接連發布《CLICK》及《ADDICTED》等多首全新單曲為首張正規專輯造勢，曲風多元且舞台魅力日漸成熟，絕對有足夠實力在國際舞台獨當一面。

MV由曾替Taylor Swift操刀作品的韓裔美籍導演 Joseph Kahn執導。（《CLICK》MV截圖）