韓國女團LE SSERAFIM近日登上美國權威音樂雜誌《Rolling Stone》數碼版封面，成員許允真（Huh Yunjin）在社交平台大晒多張幕後花絮靚相，當中其布料極少的超迷你黑色抹胸造型即時掀起網民熱議。



LE SSERAFIM將登上美國權威音樂雜誌《Rolling Stone》數碼版封面。（IG@jenaissante）

布料少到僅遮重要部位

向來走歐美辣妹路線的許允真，今次以一頭搶眼金長髮亮相，下身搭配黑色低腰修身喇叭長褲，而上身則僅穿一件尺寸極小的黑色平口抹胸。該件上衣的布料極少，面積幾乎只勉強遮住胸前重要部位，大片白滑美背與零贅肉纖腰一覽無遺。由於這塊黑色布料極度迷你，加上兩側僅靠幼帶固定，側面看去竟與日常佩戴的黑色口罩高度相似，引來大批網民留言笑指「布料少到以為將口罩戴咗喺心口」、「真係挑戰性感極限」。

許允真造型惹熱議。（IG@jenaissante）

布料極少。（IG@jenaissante）

勉強遮住胸前重要部位。（IG@jenaissante）

紐約街頭大擺型格甫士派福利

除了在攝影棚內面對鏡頭擺出冷豔神情及撥弄金髮的花絮照外，許允真亦直接穿着這身極限清涼打扮走到紐約街頭取景。在紐約公共圖書館外的行人路上，她毫不在意途人目光，大方對鏡頭嘟嘴、叉腰大擺型格甫士，展現十足自信。她亦在帖文中用英文興奮留言，直言能與隊友一同登上《Rolling Stone》封面簡直是「夢想成真」，足見其心情大靚。

僅靠幼帶固定。（IG@jenaissante）

網民留言笑指似口罩。（IG@jenaissante）

大騷身材。（IG@jenaissante）