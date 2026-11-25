韓國男團BIGBANG近日合體登上成員大聲（Daesung）的YouTube頻道《Jip Daesung》，除了聊到新單曲和舞台合作的幕後故事，也意外聊起了各自的人生規劃。其中，G-Dragon（權志龍）突然提到自己有生小孩的打算，意外引起網友關注！



談到未來的家庭計劃時，G-Dragon大方表示，自己其實也有生孩子的想法，還笑說：「有計劃總可以吧？」大聲聽了之後馬上接話：「如果孩子出生，爸爸可是G-Dragon啊！」沒想到權志龍也順勢開玩笑回應：「跟你一起啊！」兩人一來一往的對話，瞬間讓現場笑聲不斷。

韓國男團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON，權志龍）節目上聊起自己有生小孩計劃。（Getty）

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G-Dragon隨後也認真補充，雖然不知道未來能不能實現，但至少可以先有這個計劃。他還笑說，不管將來生的是像大聲一樣的兒子，還是女兒，感覺人生就不會留下遺憾。甚至還提到，希望到時候可以稍微放下工作，好好休息一下，讓成員們聽了忍不住發笑。

BIGBANG成員幫忙取名！「權槍」、「權法」全來了

聊到生孩子的話題後，太陽也忍不住加入起鬨，直接問起如果將來生了兒子，會打算取什麼名字。成員們更是越聊越起勁，先是開玩笑提議叫「權槍」，大聲馬上接着拋出「權法」，還笑說這個名字寓意着要好好遵守法律。

沒想到權志龍也不甘示弱，再提出另一個候選名字「權怠期」（권태기），原本是指感情或生活中的倦怠期，卻被他拿來當作取名靈感，希望孩子從小就擁有堅韌的心性，能夠勇敢面對各種難關。成員們各種奇葩又搞笑的取名建議，也讓這段對話充滿笑點。

從突然聊起生孩子的計劃，到成員們熱心幫忙想名字，BIGBANG這次的聊天內容可說是驚喜不斷。雖然權志龍還沒有給出明確答案，但難得公開聊到未來家庭生活的想法，還是讓粉絲相當好奇！至於「權槍」、「權法」還是「權怠期」，這些名字當然目前都只是成員們之間的玩笑啦～

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