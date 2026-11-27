韓國雙影帝鄭雨盛（Jung Woo-Sung）與李政宰（Lee Jung-Jae）的兄弟情深厚，兩人更一起創立經紀公司Artist COMPANY，在公司皆掛名「理事」，兄弟情深甚至被粉絲封為「清潭洞夫妻」。



怎料，兩人自10月起就爆出決裂，除了鄭雨盛卸任理事職位，韓媒11月27日再爆他原來已經帶着經理人離開了Artist COMPANY，昔日舊情回不去，令人唏噓。

鄭雨盛爆已與經理人離開李政宰公司Artist COMPANY，斷開11年合作關係。（IG@tojws）

更多李政宰、鄭雨盛照片：

+ 7

鄭雨盛和李政宰於2016年一起創立經紀公司Artist COMPANY，公司卻從10月起就一直爆出大大小小糾紛，先是鄭雨盛任期還有六個月，卻提早辭去理事職位，之後又爆出李政宰「自肥式經營」，被指因持有公司Artist Company大股東身份享有特權，追求個人利益等疑雲而陷入爭議。

風波還未結束，韓媒27日爆出，鄭雨盛與共事10年的經理人一起離開了Artist COMPANY，且鄭雨盛與公司的合約早在年初就已經結束，長達11年的合作畫下句點。

根據某業界人士爆料，

鄭雨盛共事10年的經理人也在近期離開Artist COMPANY了，但有看到該經理人與鄭雨盛一起出現在電影拍攝片場。

鄭雨盛與經理人共進退，正式離開李政宰，未來動態引起高度關注。

延伸閲讀：李政宰遭D社踢爆自肥黑幕 設霸王條款獨拿9成營收 公司連年虧損（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 9

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】