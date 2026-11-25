韓國演員金泰希上月底出席珠寶品牌活動時，因一件金色露肩禮服被部分網友嫌「手臂變肉了」、「是不是胖了」，甚至連造型都被批評不合適。時隔不到半個月，她11日直接在社群平台上傳一段室內健身影片，以素顏加上近距離拍攝的背部與肩臂肌肉線條，強勢回應先前的身材議論。



這波討論的起點，是金泰希上月22日出席首爾江南區一場高級珠寶品牌活動時，選穿了一件金色露肩絲質禮服。當時部分網友在社群上留言批評禮服剪裁不適合她，甚至將矛頭指向她的手臂與肩膀線條，質疑她是否身材管理鬆懈。不過金泰希並未正面回擊，僅在事後於社群上感謝外界關注，並表示未來會更常分享日常。

金泰希上月底出席活動時，因一件金色露肩禮服被部分網友嫌胖了，甚至連造型都被批評不合適。（YouTube@MTNSTAR）

金泰希被嘲發胖後，曬健身影片反擊：

+ 10

金泰希11日突然在社群平台分享練身體的畫面，並在貼文中寫道：「這是我平日下午幾乎每天都會來的地方。」她坦言自己其實非常熱愛戶外活動，但能在溫暖舒適的室內好好流汗，「真的也是一種療癒」。她也不忘提醒粉絲天氣突然變得乾冷，要記得多運動顧健康、小心別感冒。

影片中她盤起頭髮，穿著貼身運動服在器械上做著考驗核心與柔軟度的動作。當她拉動器械、抬起上身時，背肌線條清晰浮現，與平時清純柔美的形象形成強烈對比。精實分明的背肌隨動作展開，展現出驚人的線條感。

她在貼文中寫道這裡是她「平日下午幾乎每天都會來的地方」，展現出維持好身材背後的自律與訓練成果，自律程度讓不少網友留言驚嘆：

「這像是46歲嗎」

「到底是哪裏胖了」



還有不少韓國網友挖出她過去纖細身材的美照，誇讚金泰希狀態永遠在巔峰！

金泰希2017年與歌手兼演員Rain結婚，育有兩名女兒，近年除韓國國內活動外，也透過Amazon Prime影集《Butterfly》拓展荷里活版圖。這回一場禮服引發的身材討論，意外讓她的健身日常成為焦點，也讓外界見識到她溫婉外表下的「訓練痕跡」。

延伸閱讀：Rain自爆與金泰希婚禮幕後秘辛 「極致保密」親爸前一日才收通知（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 7

延伸閱讀：

Rain靠3招成為人生勝利組！自爆逗樂金泰希超幸福

《韓劇OST音樂會》OST女王白智榮、金那英首來台獻唱

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】