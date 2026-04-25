清朝妃子被寵幸後　為何需要別人攙扶？不是皇帝太猛　背後藏心機

故事背景為清朝乾隆年間的古裝劇《還珠格格》，在1998年開播吸引許多人準時守在電視前觀看，2024年11月14日又於串流平台Netflix上架。故事背景為雍正年間的《後宮甄嬛傳》，每年過年必定有人拿出來馬拉松式重新複習，一齣齣的古裝劇講述著封建時代的歷史色彩，即便距離清朝滅亡已百餘年，還是有許多十分好奇與著迷那個年代的歷史。



相信許多人看過古裝劇妃子走路時被攙扶的現象，許多人都感到困惑。根據《搜狐網》報導，這一行為背後有著多重的原因，與妃子的生活和皇宮的文化息息相關。

清朝妃子被寵幸後 隔天為何需要攙扶？背後藏大心機（01製圖）

清朝侍寢制度與其他朝代不同 妃子也不止被寵幸後需要別人攙扶：

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社會風俗的變遷

當清朝剛統治中原時，滿族男女都可以騎馬打獵，生活較為剽悍。然而，隨著統治的穩固，滿族妃子的生活越來越富裕。滿族的審美觀逐漸受到漢文化的影響，男子們愈發偏愛柔弱的女性。為了適應這一潮流，妃子們在特定時候展現出自己的柔弱，以獲得皇帝的更多關愛。

展現身分與地位

清朝的侍寢制度與其他朝代有著顯著不同。當皇帝需要侍寢時，太監負責將清洗好的妃子「打包」送入皇帝的房間，並在侍寢結束後再將妃子送回。這一過程不僅反映了皇帝的權力，也讓妃子在被寵幸後，必須在第二天展現出更高的身份地位，因而她們在行走時更需要隨從的攙扶。

攙扶的實際需要

除了身份和爭寵的考量，妃子們行走時的攙扶也是出於實際需求。清朝的宮廷面積龐大，內部道路複雜，尤其是有很多門檻，這使得行走變得困難。儘管尊貴的妃子們無法乘坐步輦，她們在日常活動中也常常需要他人的幫助。此外，清朝妃子的服飾如花盆鞋和拉翅發型，使得行走更加不便，進一步加強了攙扶的必要性。

妃子被寵幸後，必須在第二天展現出更高的身份地位，因而在行走時更需要隨從的攙扶。（示意圖，《甄嬛傳》劇照）

綜合以上，在清朝的皇宮中，妃子們的生活充滿了競爭和壓力，她們為了爭取皇帝的寵愛而不斷努力。在這樣的社會文化背景下，妃子走路時被攙扶的現象既是一種維持地位的策略，也是她們生活中脆弱與無奈的體現。

隨著滿族文化的變遷，妃子們的形象逐漸受到漢文化的影響，愈加迎合皇帝對柔弱女性的偏好。此外，皇宮內部的複雜結構以及妃子們繁重的服飾，也使得她們在日常生活中需要他人的協助。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是皇帝太猛！清朝妃子被寵幸後，為何隔天需要攙扶？背後暗藏心機】