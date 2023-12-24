古代窮人沒錢娶老婆　如何傳宗接代？他們想出了這離經叛道的方法

俗話說，不孝有三，無後為大，可見古代人將傳宗接代看得非常重要。



然而，相較於從前有錢富豪動輒三妻四妾，有些窮苦人家根本娶不到老婆。

完全違背傳統儒家思想卻盛行於民間的「解決辦法」（點圖放大閱讀）：

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為了解決窮人娶不到老婆的問題，清朝竟流行一種名叫「典妻」的奇葩婚俗，許多人會將妻子出租擔任窮人家的臨時妻子，替其生下子嗣延續香火，並從中謀取錢財。

根據《搜狐網》報導指出，「典妻」最早出現於宋朝，而到了明清時期廣為流行。此種「租借」形式的短暫婚姻關係，其實就是將妻子當成商品典當給他人。

待買賣雙方簽訂契約，並約定期限、租價及其他具體要求，而其中最常見的即是被典女人必須具有生育能力，且於契約期間不得與原丈夫見面，更不能有實質關係。

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不僅如此，這些被租出去的女人多是生完孩子後再被進行租售的，而隨著女人的年紀越長，價錢也就越低。女子被典期限多分為1～2年和3～5年，更有以生孩子為時限的。

而典妻的婚禮多於半夜舉行，並擺桌宴客，洞房禮俗也與傳統婚禮一般，但並不會張燈結彩。

而進行租借的承典人之所以會找典妻，除了因為貧窮娶不到老婆外，也有另一種是原先妻子無法生育，因此當典當妻生下孩子後契約也便隨之終止，而其子女只能喊承典人原妻為「娘」，並列入家譜中；而在浙江地區，子女則對其原先生母稱呼為「嬸嬸」。

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「典妻」與傳統儒家思想中的「從一而終」、「一女不事二夫」禮教觀念相悖，然而為了傳宗接代，就算被人所詬病仍盛行於民間，直至近代才真正絕跡。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代窮人沒錢娶不起老婆，該如何傳宗接代？他們想了1方法延用至清朝，看完三觀全毀】