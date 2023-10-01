古代要毒死皇帝難過登天！防止天子被毒殺4招　原來唔止銀針試毒

在古裝劇中，我們總能看到皇帝用膳時，太監使用銀針驗菜的畫面，若銀針發黑，就表示飯菜被人下毒了，而為了保護皇帝的生命安全，不僅僅有銀針試毒這招，古人制定出了四大嚴苛規定，有心人士想毒害天子可沒這麼容易。



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一、複雜的做菜程序

以現代的餐廳來說，一道菜都是一位廚師做完，但是宮廷裡的御膳房卻十分複雜，一道菜要分工給數個人製作，不只是為了加快做菜速度，還有互相監督的功能，他們會記下每一道程序是由誰完成，才不會讓奸人有機可乘，一旦出了事，也能馬上找到罪魁禍首。

二、銀器試毒

根據《搜狐網》報導，皇室用膳時，飯桌上會擺滿高貴的金銀餐具，如果說使用金器是為了彰顯皇族的地位，那麼使用銀器則是為了保命。由於古代的毒藥幾乎都是砒霜，裡頭的硫化物碰到銀會產生化學反應，生成黑色的硫化銀，所以銀器測毒的方式是非常簡單有效的，但單靠一根銀針驗滿桌子的菜，未免太過費時費力，因此通常會直接用銀器盛菜。

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銀器在皇帝的餐具中，占有極高的比例，根據乾隆二十一年十一月初三日《御膳房金銀玉器底檔》所記載的餐具，就有「金羹匙一件、金匙一件、金叉子一件、金鑲牙箸一雙、銀西洋熱水鍋二口、有蓋銀熱鍋二十三口、有蓋小銀熱鍋六口、無蓋銀熱鍋十口、銀鍋一口、銀鍋蓋一個、銀飯罐四件……」可見乾隆所用的餐具大多為銀器，而如果盛菜的是瓷器，御膳房就會在菜旁邊放一個銀製的試毒牌，由太監在皇帝面前將試毒牌放進菜裡進行檢驗。

三、找人試菜

銀器試毒看似已經滴水不漏，但仍難防所有意外，於是又有另一種驗毒方式，也就是直接找人試菜，又被稱作「嘗膳」。侍膳太監會親自吃下菜餚以進行驗證，確認無毒後，皇帝才會讓侍膳太監將菜盛至碗中享用。

相傳慈禧太后每次用膳時，身邊都會圍繞著一眾宮女和太監，他們不只是為了伺候皇室，另一項重要的工作就是以身驗毒，因為有時毒藥可能會分開下，融合在一起才會發揮作用，所以銀針試毒是沒用的，必須由人體直接試驗才有效。

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四、菜不過三匙

另外，宮中還有一項規定是「吃菜不過三匙」，除了不讓他人知道皇帝究竟喜歡吃什麼菜，也可以避免皇帝對特定菜餚吃過量，如果真的被下毒了，毒量也不足以致死。

為了保護尊貴的龍體，宮裡用膳的規定著實相當嚴苛，這麼一折騰，原先美味的佳餚也因冷掉而失了滋味。據傳，清朝末代皇帝溥儀就曾被問到「當皇帝的時候吃得好嗎？」沒想到他竟抱怨「當皇帝就沒吃過一口熱飯！」看來即便有滿桌的山珍海味，吃飯這事對皇帝來說也不全然是高興的，生在帝王家還是有其辛苦之處。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代皇帝用膳如何防止被下毒？不只有銀針試毒！4大嚴密手段曝光，想弒君比登天還難】