古人平時原來不說「文言文」？誤解已久的真相：康熙其實講白話！

大家平時看到關於過去古書留下的歷史，無論是對話或單純記載的內容，大多以文言文記載，由此也不禁讓人好奇，難道古人連平時說話都以文言文溝通嗎？事實上，過去古人對話的語言，在先秦時代仍類似於文言文，直至兩漢時期才開始有了差異，而唐宋以後的對話更近似於當今口語，甚至連皇帝與群臣之間的正事談話，也不再是使用文言文溝通。



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根據《國家人文歷史》報導指出，根據大陸語言學家王力在《古代漢語》表示，文言文是以先秦時期的口語為基礎而記載的古漢語書面語言，也是後來歷代作家仿古作時所用的語言，由此可得知，文言其實可以解釋為一種規範化的書面用語，而大家所熟知的文言文則為以文言為基礎寫成的文章。

然而，文言文也不是一出現就是書面中的用語，學界普遍認為，在先秦時期的口語對話形式和文言文是一致的，直至兩漢才逐漸有了差距，而文鄒鄒的文言文發展速度又趕不上口語，從而造成兩者之間的差異逐漸變大。

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而到了唐宋時期，大眾的口語對話又逐漸轉變為新的書面語「白話」，然而在大多數知識份子眼中，文言文更為言簡意賅且具備一定的格調，同時繼承了從前名士的遺風，反觀白話文就較為囉唆且無文采，使當時的文人認為上不了檯面，造成他們仍堅持以文言文方式寫作來體現文化高低差異、提高閱讀門檻的書面呈現方式，也造就了「讀書人」的身份象徵。

有鑑於此，先秦時期的君王及朝臣在談論正事時，溝通的方式應與文言文相似，然而到了唐宋至清明時期，皇帝和朝臣的對話方式越來越直接、易懂，近似於現代的口語表達方式，像是康熙帝批閱奏摺時便回覆，「知道了，此事奏明的是，爾再打聽還有什麼閒話，寫摺來奏。」可以看出是非常地淺顯易懂。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古人平常說話也用文言文嗎？電視劇誤解已久的真相曝光，就連皇帝也不會把之乎者也掛在嘴邊】