在古代，許多女人都夢想著能嫁給皇帝，享受一生的榮華富貴，但是俗話說「伴君如伴虎」，即使有了崇高的地位，只要稍有不慎，就可能成為皇權的犧牲品。



而成為皇帝的妃嬪後，自然免不了要行周公之禮，不過女性每個月都會有幾天的生理期，假如皇帝正在興頭上，侍寢的嬪妃卻正好來了月事，但是又不敢掃皇帝的興，那她們該怎麽辦呢？根據《搜狐網》報導，應付這種情況主要有3種應對方式。

古代皇帝想臨幸 妃嬪月經來了怎辦？3種聰明解決法免「衝紅燈」（01製圖）

原來月經又名「程姬之疾」是這原因（點圖放大閱讀）：

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找其他女子侍寢

相傳西漢時，漢景帝劉啟在一天晚上因為喝醉了酒，想要召幸程姬，但程姬正好月經來，她又不敢掃了漢景帝的幸，於是就把自己身邊一個叫唐兒的侍女打扮了一下，將她送去了漢景帝的寢宮。

由於漢景帝喝醉了酒，也沒有細看，糊裡糊塗的就臨幸了那位侍女，等到漢景帝酒醒之後，才發現昨夜的那人不是自己的妃子。後來唐兒在不久後就懷孕了，生下了一位皇子，取名為劉發，被受封為「長沙王」，也因為這段歷史典故，古人又把女性的生理期稱作「程姬之疾」。

暗示皇帝

有的嬪妃不方便侍寢，就會在自己的手上戴上一枚金戒指，若皇帝一時興起，卻發現她們手上戴上了金戒指，也就明白意思了，這樣一來，既避免了嬪妃的尷尬，又不會掃皇帝的興。

在東漢的時候，還有人發明在臉上點兩顆小紅點，讓皇帝一看就知道自己來了月經，後來這種妝容不僅在皇宮內流行，更流傳到民間，百姓們爭先模仿。

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而在五代十國時期，皇帝的嬪妃們又想到了其他方法，例如在自己的宮門口掛上一盞紅燈籠，看起來既喜慶又能隱晦暗示；還有的妃子會在自己身上綁一根紅繩子，也是同樣的意思。

由太監收起綠牌子

明清時期，設立了「敬事房」以專門管理皇帝臥房事務，太監會準確記下每次的侍寢時間與嬪妃生理期的狀況，也會負責在皇帝用完晚膳後，呈上一個裝滿綠牌子的大銀盤，讓皇帝決定當晚由哪位妃子侍寢。

不過因為太監有詳細記錄，所以遞到皇帝面前的牌子都是已經被篩選好的，對於正在經期中的嬪妃，太監是不會將她們的牌子呈上去的。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代皇帝想要臨幸時，妃子月經來了怎麼辦？3種有智慧的解決方法，讓皇上不會「誤闖紅燈」】