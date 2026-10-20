到醫院照顧患乳癌女兒　母接受建議檢查　揭有1cm腫瘤罹乳癌4期

家族成員有癌病史，自己亦恐是高風險族群！台灣1名醫生分享個案，指1名40多歲女子因罹患乳癌1期而接受手術住院，其60多歲母親前來照顧，醫生巡房時見到該對母女，指出病人母親算是有家族史，提議她接受檢查，結果驚揭確診乳癌4期，惡性腫瘤只有1厘米，比女兒2厘米腫塊還要小，但已經轉移到淋巴結和肋骨，病情相當嚴重。



醫生指出「乳癌的分期，並非單純只靠乳房腫瘤大小來判定」，需要根據腋下淋巴結是否受到癌細胞侵犯或轉移，以及是否已經造成遠端器官及骨骼轉移，提醒女士定期接受檢查。



1名40多歲女子接受免費乳房攝影篩檢，乳房有大約2厘米的異常硬塊，因而進行切片檢查，診斷出乳癌1期，隨即住院接受手術。（AI生成圖片）

女兒被診斷出乳癌1期

放射科醫師林文瓊在其facebook專頁表示，1名40多歲女子接受免費乳房攝影篩檢，乳房有大約2厘米的異常硬塊，因而進行切片檢查，診斷出乳癌1期，隨即住院接受手術，由於較早發現，所以大家保持積極態度去抗癌。

母親順便接受檢查

其60多歲的吳姓母親前往醫院照顧女兒，醫生巡房時見到她們，向吳婦指出其女兒接受乳癌手術治療，「您算是有家族史，應該要安排乳房檢查吧？」。吳婦依言接受乳房影像健檢，結果顯示其乳房內發現1個形狀不規則、大概1厘米大小的腫瘤。

由照顧女兒變成乳癌4期病人僅10天

接受乳房切片和磁振造影檢查後，吳婦以為「比女兒的腫塊還要小吧？或許頂多就是乳癌1期」，但醫生見到其乳房內除了有乳癌腫瘤之外，更看到腋下淋巴結已經變大，顯示淋巴結轉移的跡象，連肋骨都有類似情況，由照顧女兒變成乳癌4期病人只是短短10天。

60多歲的吳姓母親前往醫院照顧女兒，順便檢查，證實患上乳癌4期。（AI生成圖片）

惡性腫瘤變化非按常理

林醫生解釋，惡性腫瘤的變化是不按常理出牌，「腫瘤本身還未長大，癌細胞就已經擴散出去」，即使篩檢所發現的惡性腫瘤不大，但仍有可能已經是晚期癌症，乳癌的分期並非單純只靠乳房腫瘤大小來判定，更要根據腋下淋巴結是否感染，以及是否癌症已經造成遠端器官及骨骼轉移。

篩檢有效攔截癌症

吳婦案例算是少數，但由於乳房病變持續增加，類似現象不算罕見，即使女士定期篩檢，仍有少數病患一發現乳癌，就是3期或4期，但只要有參與定期乳房篩檢，大部分人可以把8至9成的癌症，在0期、1期和2期階段進行攔截。

許多人誤以為癌症是依照「腫瘤由小變大」去劃分成不同階段，但事實卻並非如此。（AI生成圖片）

腫瘤細小未必是早期癌症

許多人誤以為癌症是依照「腫瘤由小變大」去劃分成不同階段，甚至抱持「腫瘤只有1厘米應該只是早期」的僥倖心態。事實卻並非如此，根據國際醫學標準的美國癌症聯合協會（AJCC）TNM分期系統，癌症期別由原發腫瘤大小（T，Tumor）、周邊淋巴結轉移侵犯顆數（N，Node）以及是否發生遠端器官轉移（M，Metastasis）三大數據去共同判定。部分高侵犯性或特殊分子亞型的惡性腫瘤，癌細胞具備極強的血管與淋巴穿透力，往往在原發腫瘤尚未顯著長大時，就已循血液或淋巴通道提早遠端播散至骨骼、肝臟或肺部。所以一旦確認存在肋骨等骨骼遠端轉移，在醫學臨床上不論乳房內原本的原發腫瘤尺寸有多細小，皆直接判定是乳癌第4期。

（facebook專頁「林文瓊醫師」）