啦啦隊女神短今內衣大解放　爆單身三年相睇連拒十男　羞揭理想型

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）3月9日出席內衣品牌代言活動，大展傲人好身材。她也大方談及目前感情現狀，坦言已經單身超過3年，身邊好友很積極幫她介紹對象，至少超過10人，但都沒有感覺，並公開擇偶條件。



短今笑說，自從先前在訪問中放話想要趕快結婚，身邊的閨蜜們就非常積極幫她介紹對象，到目前至少介紹了超過10個，也有碰面吃過飯，可惜最終都沒有結果：

（朋友）幫我介紹的目標就是對方只要單身就約，所以沒有顧慮到說我喜歡什麼類型。

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今出席內衣品牌代言活動，大展傲人好身材。（中天新聞網@伍映澄）

被問及擇偶條件，短今害羞透露：

可能像李振昌比較靦腆害羞型，然後身高高的男生，可以有180cm以上比較理想，然後要顧家。

對於先前被拍到和一名男性友人同框，短今澄清，對方真的是朋友，並非外界猜測的戀情。

值得一提的是，短今今年農曆新年特別回老家在媽媽的餐廳幫忙，也準備了孝親大禮，已購買機票計畫母親節帶父母遊韓國四到五天。短今透露原本想去一週，但媽媽重心都在餐廳只能縮短行程。

短今也提到媽媽過去很擔心她的感情狀況，但現在看她努力工作就不再催婚施壓，讓她能專心發展事業。而她去年底開啟副業經營皮拉提斯教室，目前重心都放在副業發展，希望能有更多學生來上課。短今透露財務都由經紀人管理，自己不太看帳戶，存款目標很單純就是希望能養爸爸媽媽，夠用就好。

