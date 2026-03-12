「全球最美女孩」宣佈訂婚　6歲登Vogue成名　坦言因頭銜倍感壓力

法國名模蒂蘭布蘭多（Thylane Blondeau）6歲時因登上《Vogue Enfants》而被封為「全球最美女孩」，但多年來因為這個頭銜備感壓力。如今已24歲的她，坦言一直以來對於這個標籤感到沉重，並努力不讓它定義自己，始終強調她也只是個平凡的「人類」。



拒絕標籤定義 堅稱「我只是個普通人」

據《每日郵報》報導，蒂蘭表示，她在童年時期完全無法理解這個稱號的重量：「當你還小的時候，你根本不會去在意。」她解釋道：「人們會說：『妳知道嗎，妳是世界上最美的女孩。』而妳心裡只會想：『我不是，我只是在玩我的iPad。』」

即便成名多年，蒂蘭依然試圖讓大眾理解她頭銜背後的真實人格。她表示，直到今天人們仍會對她驚嘆「妳是最美的女孩」，而她總會回答：「不，我依然不是，我只是一個普通人，一個青少年。」她在2018年受訪時提到，模特兒的關鍵在於「個性優先」，必須兼具內在與外在的美麗，而非僅僅是皮囊。

拒絕節食標準 追求快樂與內在美

在競爭激烈的時尚圈，蒂蘭展現了拒絕隨波逐流的韌性。她直言自己不願為了迎合產業的病態標準而變瘦：

我不想要變得很乾癟。就算有人說『她不夠瘦，不能走這場秀』，我也會說：『好，那我就不走。』

她堅定表示，自己不會為了工作而不吃東西，「如果我想吃東西，我就會吃。我吃漢堡，而且我永遠不會改變這一點。」

對於未來的職涯規劃，蒂蘭抱持隨緣且樂觀的態度。她強調：

我只想過得開心，做我喜歡的事。如果我還想當模特兒，我就會繼續，或者演戲。但我想要先追求快樂。

事實上，蒂蘭最初進入模特兒界並非自己的決定。她3歲時在巴黎街頭被發掘，隨後應設計師尚保羅高提耶（Jean Paul Gaultier）的邀請登台。

從爭議到創業 幸福邁入人生新階段

儘管成名帶來了無數奢華機遇，卻也奪走了她所謂的「正常童年」。10歲時，她為法國版《Vogue》拍攝的一組名為「什麼年紀畫什麼妝？」的照片引發巨大爭議，當時年僅10歲的她穿着金色禮服與高跟鞋，被外界抨擊過度「性化」兒童，雖然她的母親曾出面捍衛這些照片。

隨着年齡增長，蒂蘭的職業生涯愈發穩健，曾合作過的品牌包括Dolce＆Gabbana、Versace、Ralph Lauren等一線大牌，目前在Instagram擁有680萬名追蹤者，更創立了自己的美妝與護髮品牌Enalyht。

日前，蒂蘭宣布與法國DJ班阿塔爾（Ben Attal）訂婚。兩人在希臘五星級飯店度假時，蒂蘭公開了要價超過3萬英鎊（約31萬港元）的橢圓鑽戒，並感性寫下：「我對我最好的朋友說了『我願意』，敬永恆。」

