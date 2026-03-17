瑞莎愛徒星彤放棄代表美國回台出戰　曾於海外體操比賽奪全能冠軍

2026世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）等旅外好手為中華隊效力的身影令人動容，而瑞星體操協會創辦人瑞莎深耕台灣韻律體操近6年，旗下兩位滿14歲的小將星彤（Arissa Li）與林羽潔（Mia Lin）將於3月21日參加由體操協會主辦的選拔賽。



其中奪下全美青少年全能冠軍的星彤，更毅然放棄代表美國出賽的機會，選擇回台爭取披上中華台北隊戰袍。

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瑞莎2020年創辦瑞星體操協會，這次將參加台灣選拔的星彤，剛在美國「Challenge Cup Junior」組比賽中奪得全能冠軍，瑞莎表示：「星彤小時候就在瑞星練習，後來因家庭工作搬遷至美國，現在已擁有美國護照，原本依美國體操協會安排將代表美國參加後續國際賽事，但星彤最終選擇回到台灣，加入瑞星一起努力，這讓我們非常感動。」

日前星彤也代表瑞星前往愛沙尼亞參加「Miss Valentine」國際賽，在60個參賽國的激烈競爭下，在球項目奪得銅牌，展現出接軌國際的實力。

林羽潔則是從7歲起就跟隨瑞莎訓練，在許多賽事屢獲冠軍。瑞莎指出她最讓觀眾印象深刻的並非僅是成績，而是其動作中獨特的美感與優雅氣質：

她在剛結束的愛沙尼亞國際賽中挑戰多項高難度新動作，雖然過程中因失誤沒有獲得名次，但對運動員來說，勇敢挑戰新的難度就是成長的一部分。

除了兩位小將，瑞莎也十分看好今年13歲，要明年才能參加選拔的李昕霏，認為她實力堅強，一定是明日之星。

在台灣耕耘韻律體操多年，瑞莎對整個體操環境有更多期許，她坦言希望未來體操協會能有更彈性的機制，不要限制選手只能在「團體項目」或「個人項目」中二選一，讓具備潛力的選手有更多發揮空間，她希望能讓世界看見台灣韻律體操的實力，帶著所有有潛力的孩子能一起在國際舞台上，讓世界看見台灣。

更多前烏克蘭國家隊選手兼名模瑞莎的照片：

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