陳芳語年初鬆口認愛圈外男友後，近日她趁著工作空檔，與男友及幾位好友前往越南旅遊，並在社群曬出一系列美照，不僅大方放閃戀情，更以一套突破尺度的火辣穿搭掀起網友熱議。



從陳芳語PO出的照片中可見，她上半身穿著一件酒紅色毛絨長袖短版上衣，胸前以黑色細帶設計固定，疑似未穿內衣僅貼胸貼入鏡，讓渾圓「東西半球」展露無遺，大片雪白肌膚與平坦腹部線條盡收眼底，下半身則搭配同色系的短裙與黑色尖頭高跟鞋，整體造型火辣吸睛，S型身材曲線展露無遺。

陳芳語曬大尺度穿搭。（IG@lekimberleyy）

更多陳芳語照片：

+ 14

除了性感造型引發關注，陳芳語也甜蜜記錄與男友的旅行時光。她在夜晚的越南街頭換上一套淺色細肩帶露背連身褲，與身穿灰色長袖上衣的男友十指緊扣漫步。

另一張照片中，兩人並肩坐在街邊石椅上，她戴著黑框眼鏡、微微嘟嘴依偎在男友身旁，男友則將手輕放在她的小腿上，互動親密，幸福氛圍滿滿。

照片曝光不到一天，就吸引超過2.5萬名網友按讚朝聖，不少人留言大讚：

「怎麼可以這麼辣」

「我要噴鼻血了」

「這身材太完美」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】