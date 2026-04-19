丈夫每晚強求口交17年　人妻崩潰拒絕反遭辱罵　網民心痛力勸離婚

一名女網友在社交平台《靠北婚姻》發文訴苦，她與丈夫相識交往5年、婚後共度12年，整段關係長達17年，然而丈夫幾乎每晚都要求她提供口愛服務，長期下來讓她身心俱疲、幾近崩潰。



她表示，起初為了維繫感情和諧，會勉強配合丈夫的需求，但隨著時間拉長，累積的心理壓力越來越難承受。

示意圖（Unsplash@Olga Solodilova）

當她鼓起勇氣拒絕時，丈夫非但不理解，反而情緒失控，嗆聲說：

「別的男人比較好，妳去找別人」

「妳喜歡外面的」



讓她既受傷又茫然，不知這段婚姻該如何繼續走下去。

貼文曝光後引發大量迴響，眾多網友對丈夫的態度感到憤慨。有人留言：「愛你的男人根本不會強迫你，這樣的人不值得委曲求全。」也有人建議她應正面拒絕、明確表態：「認真發飆一次，讓他知道你的底線在哪裡。」另有網友直言「把你當成工具人，差勁至極。」呼籲她若有能力自立，應認真考慮離開這段關係。

婚姻關係中的性行為應建立在雙方自願的基礎上，強迫或施壓另一方配合，不僅有損感情，更可能對身心造成長期傷害。

延伸閱讀：想要婚姻幸福不內耗 學會5大夫妻極簡相處之道 長久穩定走更遠

+ 11

【本文獲「引新聞」授權轉載。】