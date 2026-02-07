癌末夫臨終遺願求見初戀 妻子大方尋人安排獨處 他當晚無憾離世
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
近日，一名女網友在Facebook社團「匿名公社」分享一段關於39歲的丈夫臨終前願望的故事，吸引逾兩千名網友按讚，也引起熱議。
原PO表示，丈夫在女兒僅四個月大時被確診肝癌末期，歷經一年治療後病情惡化、多器官轉移，最終臥床、無法進食說話，生命進入倒數階段。原PO原以為丈夫臨終前會牽掛父母或年幼的女兒，沒想到對方卻提出想見「初戀情人」最後一面，理由是年輕時曾劈腿，女方後來結婚又離婚，讓他對女方心存歉疚，想親口道歉。
女網友在Facebook社團「匿名公社」分享一段關於39歲的丈夫臨終前願望的故事：
原PO坦言當下的第一反應是「氣笑了」，雖然覺得在他們的婚姻中，丈夫也是不負責任的人，但因為丈夫的狀況極差，最後仍決定成全對方的心願。
經詢問後，原PO透露，丈夫還記得初戀女友娘家的電話，經多方聯絡後，才得知女方的手機號碼。然而成功與女方通上電話後，對方第一時間並不相信丈夫將不久於人世的消息，在向共同朋友確認後，友人才帶她來醫院探望，丈夫卻已陷入昏迷，無法再交談。原PO體貼地假借打電話離開病房，讓兩人獨處，半小時後陪對方離開，並轉達丈夫的歉意。當天晚上，丈夫便離世。
原PO回憶，對方未出席告別式，而這段往事在20年後回想起來，仍讓她覺得荒謬又感慨。貼文曝光後，引發網友熱烈回應，多數人盛讚她心胸寬大、善良有度量，直呼：
「妳真的很偉大」
「完成他的心願讓他無憾離開」
「好人一生平安」
也有網友感嘆現實人生比戲劇更離奇，直言：
「太偶像劇了」
「白月光真的是現實存在的問題」
另有部分留言對丈夫行為表達不滿，認為遲來的道歉毫無意義，甚至形容其為「渣男」，不值得被原諒。不過，也有人從不同角度解讀，認為丈夫真正虧欠的是原PO，能夠遇到這樣大度的伴侶是他的福氣。
延伸閱讀：另一半出軌有徵兆 無端送名牌、在意外表 出現這12個行為要小心
+20
日藝術家夫婦姐弟戀相守46年 辭職隱居深山 把生活化為藝術設計90年代日劇女王罕談婚姻 大讚男神老公細心：比我可靠100億倍日本人妻婚後缺性生活「老公批准下海拍AV」：因性問題離婚太可惜日本人夫出軌兼拍「野戰AV」網上販售 人妻驚悉小三竟是「她」
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】