癌末夫臨終遺願求見初戀　妻子大方尋人安排獨處　他當晚無憾離世

近日，一名女網友在Facebook社團「匿名公社」分享一段關於39歲的丈夫臨終前願望的故事，吸引逾兩千名網友按讚，也引起熱議。



原PO表示，丈夫在女兒僅四個月大時被確診肝癌末期，歷經一年治療後病情惡化、多器官轉移，最終臥床、無法進食說話，生命進入倒數階段。原PO原以為丈夫臨終前會牽掛父母或年幼的女兒，沒想到對方卻提出想見「初戀情人」最後一面，理由是年輕時曾劈腿，女方後來結婚又離婚，讓他對女方心存歉疚，想親口道歉。

原PO坦言當下的第一反應是「氣笑了」，雖然覺得在他們的婚姻中，丈夫也是不負責任的人，但因為丈夫的狀況極差，最後仍決定成全對方的心願。

經詢問後，原PO透露，丈夫還記得初戀女友娘家的電話，經多方聯絡後，才得知女方的手機號碼。然而成功與女方通上電話後，對方第一時間並不相信丈夫將不久於人世的消息，在向共同朋友確認後，友人才帶她來醫院探望，丈夫卻已陷入昏迷，無法再交談。原PO體貼地假借打電話離開病房，讓兩人獨處，半小時後陪對方離開，並轉達丈夫的歉意。當天晚上，丈夫便離世。

原PO回憶，對方未出席告別式，而這段往事在20年後回想起來，仍讓她覺得荒謬又感慨。貼文曝光後，引發網友熱烈回應，多數人盛讚她心胸寬大、善良有度量，直呼：

「妳真的很偉大」

「完成他的心願讓他無憾離開」

「好人一生平安」



也有網友感嘆現實人生比戲劇更離奇，直言：

「太偶像劇了」

「白月光真的是現實存在的問題」



另有部分留言對丈夫行為表達不滿，認為遲來的道歉毫無意義，甚至形容其為「渣男」，不值得被原諒。不過，也有人從不同角度解讀，認為丈夫真正虧欠的是原PO，能夠遇到這樣大度的伴侶是他的福氣。

