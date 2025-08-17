夫妻沒有隔夜仇？鬧交後應盡快和好嗎？心理師建議：先睡一覺再說

俗話說「夫妻沒有隔夜仇」，不少伴侶會堅持無論起了多大的衝突，也要在睡覺前解決，讓兩人和好如初。但根據心理學家的觀察，急於化解糾紛不見得適合每一對伴侶，甚至可能讓衝突升級、造成傷害。學會「帶着怒氣睡覺」，可以讓雙方在得到充分的休息後，更理性地面對問題。



不吵完架不能安心睡？心理學家揭背後原因

根據《CNN》報道，Samantha Rodman Whiten臨牀心理學家表示，尤其是在爭吵不休的家庭中長大的人，較難把衝突暫時擱置，安心地去睡覺。Sabrina Romanoff臨牀心理學家則指出，有些人擔心若不及時化解憤怒情緒，可能會在一夜之間演變成更深的怨恨，所以才會急於在睡前解決爭執，以維護彼此之間的關係。

不過，心理學家也提醒，這種迫切的心態可能是比較心理或「毒性正能量」（Toxic Positivity）所致，人們會認為自己與伴侶應該可以快速溝通、和解，然後愉快地結束這一天，但事實上，每個人當下的狀況和需求都不同，無需強求一定要馬上解決問題。

疲憊狀態判斷力下降 趕快暫停爭吵先讓大腦休息！

強迫自己和伴侶在睡前解決衝突，可能會適得其反。當人處於疲憊狀態時，傾聽、判斷和控制情緒的能力都會明顯下降，容易說出傷人的話或做出會後悔的事，反而使衝突加劇。相反地，好好睡一覺可以讓大腦重置。Romanoff臨牀心理學家表示，睡眠能降低大腦對負面刺激的反應，並恢復理性思考與溝通的能力，讓人可以用較不情緒化的方式表達想法，更有利於關係的修復。

如果伴侶雙方都還在氣頭上，也要儘快約好重啟對話的時間和地點，讓彼此對事情的解決有所期待。此外，Romanoff臨牀心理學家強調，就算吵架也要維持日常的睡前儀式，比如擁抱、親吻、說聲晚安或「我愛你」，都能讓雙方了解到「我們的關係比當前的分歧更加重要」。

睡不着怎麼辦？心理學家授「焦慮型依附」應對妙招

不過，有些人在與他人起爭執過後，會感到焦躁不安、反覆胡思亂想，因而難以入睡。Whiten臨牀心理學家說明，這可能與「焦慮型依附」有關。這類型的人容易對另一半產生依賴，害怕對方不再愛自己，因而想要儘快展開對話、修補關係，找回安全感。

她指出，學習如何安撫自己，是改善焦慮型依附的重要方法，冥想、深呼吸、寫日記、洗澡，或把手浸在冷水中，都可幫助大腦轉移注意力、穩定情緒，也可以進一步問問自己：「我要怎麼像父母照顧受傷的小孩那樣照顧自己？」

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】