結婚9年還在熱戀？網友分享「6愛情保鮮法」　培養共同興趣很關鍵

很多情侶結為夫妻後，逐漸將對方當成「理所當然」的家人看待，雙方感情可能會漸漸變得「沒那麼新鮮」，甚至變成某種形式的「室友」。一名女網友分享了自己婚後9年依舊保持在熱戀期的秘訣，她表示自己從學生時期就和丈夫互相陪伴，其實已經在一起16年。



這名網友在Dcard撰文表示，她和丈夫已經結婚9年，早前去看展時卻還被一對情侶誤以為是新婚夫妻，

我一直覺得「婚姻久了就會變成家人」這句話有點危險，因為當你把對方當成理所當然的家人時，很多小事就會被忽略掉，愛情的部分真的就會消失。

這名育有一名孩子的妻子說，儘管現在他們的感情狀態說不上是熱戀，但總會給人有甜蜜的感覺，於是決定分享6個保持感情新鮮的習慣。

6招愛情保鮮法，婚後依舊保持甜蜜（AI生成圖片；01製圖）

6招讓夫妻一直保留甜蜜感（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10

1. 自我升級

她認為，儘管看着對方老去非常浪漫，但維持外貌的吸引力還是很重要，他們夫妻倆會一起去做醫美，包括打肉毒、打皮秒、打音波等，以維持最佳的外貌體態。「我們也會一起去做臉、SPA、岩盤浴，直接把老公當成『麻吉』。」

此外，他們有時候也會一起挑書籍交換閲讀，或是報名品茶、品酒會之類，一起探索新事物，他認為日復一日的平凡生活，如果沒有一點刺激和新鮮感，感情真的會慢慢磨平。

2. 周末健身房的約會

她表示一開始只有自己去上健身房的團課，後來也拉了老公一起去，「結果現在他比我還要積極！」她覺得看着彼此揮汗，有一種重回青春的「錯覺」，而且運動完的對話永遠特別多，就像是免費的感情維他命。「運動完再去吃早午餐，偶爾也會去公園慢跑。」

3. 培養共同興趣

她坦言以前和老公沒有什麼交集的興趣，後來為了增加話題，就從影集下手，之後慢慢發展出他們的共同片單，「超愛一起看Netflix懸疑驚悚或是殭屍片。」除了一起追劇，他們也會一起玩Switch健身環和桌遊，也會一起去喝咖啡、吃甜點，到處閒逛。

4. 一起出門要認真打扮

她認為就算是「老夫老妻」了也不能隨便，出門時還是要認真打扮，以維持雙方在對方眼中就是最好看的樣子，「他也不會讓我失望，那種雙向的在意真的會一直保持在心動模式。」

5. 每天三分鐘日記

另外，他們每天在睡覺前都會跟對方分享當天發生的事情，就算是「午餐吃到超雷的咖喱飯」或是「公車司機一路罵人」之類的小事也會互相分享，儘管看起來非常無聊，但每天都有交流就不會「斷線」，也可以更了解彼此的生活。

6. 不定期創造儀式感

她也認為儀式感非常重要，包括生日、紀念日等「大日子」必然會特別慶祝，就連「天氣非常好」這種理由也可以突然說走就走的一日小旅行，「或是剛好下班回家路上看到新開的甜點店，那晚上就是甜點night，預期之外的小驚喜，真的可以讓人開心一整天！」

最後她表示，以前總是以為婚姻是一種約束，但其實只要用對方法，還是能夠延續戀愛，甚至比熱戀期更穩定、貼心，

我知道每對情侶模式不同，但真的想說！不要停止經營！不要覺得都結婚了還那麼在意幹嘛，因為正式這種在意，才能讓愛不被時間偷走。

同場加映：玄彬孫藝珍封影帝后相互扶持成就彼此 8大金句完美詮釋童話愛情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

【本文獲「Goody25」授權轉載。】