母親節商場談離婚變「家暴」　狠夫狂毆妻險毀容　途人持球棒勇救

母親節當天，台灣台中漢神洲際百貨5樓兒童專櫃驚傳家暴事件！45歲吳姓男子與44歲鄭姓妻子相約談離婚，過程中爆發衝突，吳男當眾痛毆妻子致耳朵、臉部受傷，熱心民眾見狀立即報警並出手阻止，警方到場後將吳男逮捕。



母親節當天，台中漢神洲際百貨5樓兒童專櫃發生家暴事件，一對夫妻相約談離婚，過程中爆發衝突，45歲吳姓男子當眾痛毆44歲鄭姓妻子，導致女方耳朵、臉部受傷，熱心民眾見狀立即報警並出面阻止，警方到場後將吳男逮捕，全案依違反家庭暴力防治法及傷害罪移送偵辦。

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事件發生在5月10日母親節下午3點多，吳姓男子與鄭姓女子相約在百貨公司兒童專櫃前談論離婚事宜，雙方在協商過程中發生激烈爭執，吳男情緒失控，當場對妻子施以暴力攻擊。現場民眾目睹後相當憤怒，一名穿白衣、手持球棒的男子上前制止，對著穿粉色上衣的吳男大聲斥責，質問他為何動手打女人。另一名熱心民眾也用力將吳男推開，使其撞上旁邊專櫃的柱子，阻止他繼續施暴。

第五分局四平派出所所長許棋舜表示，吳男攻擊其妻鄭女致受傷，員警到場後當場將吳男逮捕，全案以違反家庭暴力防治法及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

據了解，事發當時夫妻倆的小孩也在現場，親眼目睹母親被毆打的過程。鄭姓女子傷勢集中在耳朵及臉部，事後已向法院申請保護令。為感謝當天見義勇為、挺身而出的民眾，鄭女特地購買蛋糕及水果禮盒表達謝意。這起事件發生在母親節當天，且在孩子面前動粗，被認為是最壞的示範。

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