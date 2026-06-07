泰逆子向親生媽傳露骨短訊！邀旅館開房：只要媽媽　挖洞偷看洗澡

泰國北欖府發生震驚社會的倫常性騷擾案！當地１名57歲女子長期遭38歲親生兒子性騷擾，兒子多次向她發送露骨短訊，聲稱「我現在不想要別人，我只要媽媽一個人」，更要求與媽媽去旅館開房。女子被嚇得不敢回家，只能躲在朋友家裏，更指兒子從17歲就開始吸毒，毒癮長達21年，已經出現幻覺，故決定報警求助。警方接報後到女子家中調查，揭發其兒子在浴室挖洞，長年偷看媽媽洗澡，而涉案男子已逃去無蹤，正被警方追緝。



泰國1名57歲的女子長期遭到自己38歲親生兒子的變態性騷擾。（網上圖片）

兒子多次發露骨短訊 邀媽媽去旅館開房

據泰國媒體《khaosod》報道，6月1日下午，泰國三隆南警局報獲女子求助，遂派警員到北欖府帕巴登縣社區的民宅展開調查。

57歲女子向警員表示，其38歲兒子經常給她發一些露骨的短訊，聲稱「你的全身上下我早就看光光了」、「我已經很久沒有和女人發生關係了」、「我現在不想要別人，我只要媽媽一個人」，甚至還給她發送旅館定位連結，企圖強迫她與前往旅館開房，行為十分惡劣。

警員在檢查房子時發現，牆上有大量被挖開的孔洞，尤其是浴室牆上。（網上圖片）

兒子挖洞看偷媽媽洗澡

警員在檢查房子時發現，牆上有大量被挖開的孔洞，尤其是浴室牆上，證實了兒子先前給女子發短訊稱看過她全身並非謊言；此外，由於兒子早前與其他人士結怨，女子懷疑有人帶槍支進屋，擔心遭流彈誤傷，故遲遲不敢回家，只能長期住在朋友家。女子的朋友表示，如果有什麼突發情況，2人能彼此有照應。

據女子透露，兒子從17歲開始吸毒，毒癮十分嚴重，並且開始出現幻覺。（網上圖片）

昔日乖仔17歲沾染毒品 毒癮21年出現精神幻覺

據女子透露，兒子以往曾有女友，但早前已分手，兒子從17歲開始吸毒，毒癮十分嚴重，並且開始出現了幻覺，她曾多次勸兒子戒毒，但兒子全置若罔聞不聽。女子回憶，在接觸毒品前，兒子是一個十分懂事，貼心的孩子，如今女子只希望兒子能戒掉毒癮，遠離所有不良惡習。