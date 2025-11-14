猥褻清潔女工逼口交！色男丟30台幣欲封口　發訊息性騷擾下場曝光

台灣發生性侵清潔女工案件。1名男子在高雄中央公園見到1名清潔女工正在打掃，於是上前搭訕，成功取得對方LINE帳號，之後竟伸出狼爪，不但對女工強吻摸胸，甚至拉下褲子露出下體強迫對方撫摸口交。受害人花容失色連忙拒絕，色男一度離開，之後折返將手伸進入女工的內褲，臨走前丟下30新台幣（約7.5港元）作為封口費。



事後色男透過LINE傳送性愛影片和自己生殖器官照片，女工忍無可忍報警求助。法官經審理後，裁定被告「強制猥褻」罪成和違反《跟蹤騷擾防制法》，分別判處10個月和2個月有期徒刑。



陳男完事後，向受害人丟下30新台幣（約7.5港元）作為封口費。（AI生成圖片）

色男當眾猥褻清潔女工

台媒於今年11月報道，案件在高雄地方法院進行審理，案發2024年11月24日下午2時許，涉案陳姓男子駕駛電單車車經過高雄中央公園，見到1名清潔女工獨自掃地，色心大起，假裝要加LINE做朋友友搭訕，趁女工不以為意之際，陳男直對她接強吻摸胸摸腰，甚至當場解開褲子，露出生殖器官，強拉對方手部撫摸，要求為他口交，受害人大驚拒絕，陳男只好離開。

丟下30新台幣「封口費」

豈料陳男其後折返，吩咐女工到附近正在維修的文學館，隨後將手伸入其內褲。女工大叫揚言報警，陳男才肯停手，離開前丟下30新台幣（約7.5港元）「封口費」，女工見狀拒收，陳男悻然駕車逃走。

受害人收到性騷擾訊息，於是通知表哥一同報警。（AI生成圖片）

持續發出訊息性騷擾

當晚和接下來的2天，陳男透過LINE，向受害人傳送性愛影片和自己下體照片給受害人，詢問噁心問題。受害人將事件告知表哥，之後一同前往警局報案，警方經調查後拘捕陳男。

強制猥褻罪名成立 入獄10個月

陳男在庭上辯稱，自己只是想和原告聊天，否認猥褻對方，但法官本看雙方LINE對話紀錄，發現陳男曾想用錢達成和解，明顯作賊心虛，形容被告行為惡劣，造成受害人心理嚴重創傷，裁定「強制猥褻」罪名成立，判處10個月有期徒刑，至於傳送不雅訊息部份，法官違反《跟蹤騷擾防制法》，處判2個月有期徒刑，但可易科罰金，全案仍可上訴。

（綜合）