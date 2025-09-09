男男性騷擾！醉男︰酒後男人間隔變小　撕友上衣舔臉　捱告倒賺錢

台灣發生男男性騷擾案。屏東1名男子和朋友聚會，酒後懷疑色心大起，聲稱「喝酒後男人間隔變小，會互相稱兄道弟的摟抱」，沒有理會男友人在反抗，強行撕破對方上衣舔向臉頰，男友人慘被性騷擾，出手怒打醉男。



2名男子事後各自惹上官非，出手打人的男友人需向醉男賠償8萬新台幣（約2萬港元），醉男被控性騷擾罪成，被判處2個月有期徒刑，但可易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元）。換言之，醉男付錢逃過牢獄之災後，反倒賺2萬新台幣（約5,000港元）。



醉男強行撕破男友人上衣，再舔向臉頰。（AI生成圖片）

醉男撕破男友人上衣舔臉

台媒於今年9月報道，案件在屏東地院進行審理，涉案2名男子本身是朋友關係，案發於2024年2月6日晚上8時許，他們和其他友人前往1個檳榔攤內飲酒唱歌，涉案男子懷疑受到酒精影響，聲稱「喝酒後男人間隔變小，會互相稱兄道弟的摟抱」，隨脫掉自己上衣，繼而撕破男友人上衣，即使對方嘗試制止，但醉男仍然持續撕毀男友人衣服，甚至伸舌頭舔向其臉頰。男友人不堪受辱出手還擊，然後報警求助。

男友人出手打人需賠8萬新台幣（約2萬港元）；醉男被控性騷擾罪名，被判處2個月有期徒刑，但可易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元），即倒賺2萬新台幣（約5,000港元）。（AI生成圖片）

醉男倒賺2萬新台幣

雙方其後達成和解，男友人因出手傷人，賠償8萬新台幣（約2萬港元），而涉案醉男仍被控性騷擾罪名，他在庭上認罪，法官經審理後裁定罪名成立，判處2個月有期徒刑，但可易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元），案件仍可上訴。扣除罰金後，涉案醉男倒賺2萬新台幣（約5,000港元）。

（ETtoday新聞雲）