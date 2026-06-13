世界盃最孤單開幕戰！老闆邀4000人睇波「0人到場」辛酸背影曝光
撰文：TVBS新聞網
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2026年世界盃足球賽於12日凌晨熱血開踢！全球許多球迷早已備好啤酒與零食準備熬夜觀戰，但大陸杭州卻有一名咖啡店老闆，為了迎接四年一度的足壇盛事，提前備妥大螢幕與酒水，甚至在超過4000人的顧客群組發送邀請，結果凌晨首戰開打時，店內竟空無一人，讓滿心期待的老闆無奈體驗了「最孤獨的開幕夜」。
砸重本籌備 4000人「0人到場」
綜合《極目新聞》、《潮新聞》報導，這間位於杭州蕭山機場附近，主打「邊喝咖啡邊看飛機起降」的咖啡店「觀起茶咖」，今年4月才剛試營運。為了搶佔世界盃商機，趙姓老闆提前兩週備妥了投影設備、啤酒與各種零食。
第二場來了兩個人 老闆：會堅持下去▼▼▼
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為此，他特別在多個累積達4000人的顧客群組發訊息，邀請大家共賞今日凌晨3點的墨西哥對陣南非的開幕戰。當下群組不少人爽快回覆「好的」，讓老闆信心滿滿。可是現實卻狠狠打臉，到了凌晨比賽正式開踢，店裡居然唱了空城計，讓他只能獨自吹冷氣看球。
全網同情 老闆樂觀苦等週末人潮
12日上午，老闆又PO出店內正轉播韓國對捷克的小組賽，但店內依舊冷冷清清、空空蕩蕩，讓不少網友看了相當不忍，紛紛在底下留言：
杭州來個人去一下呀，老闆太寂寞了。
不過，老闆看得很開，推測可能是因為開幕戰剛好卡在平日深夜，加上店門位置較偏遠，大家白天還要上班，實在有心無力。不過，他未因此氣餒，表示雖然今早第二場比賽只來了2名客人，但他深信週末一定會有人潮，且來店看球完全沒有低消限制，免費看球也歡迎：
今天沒人，不代表明天沒人，我會繼續等下去！
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