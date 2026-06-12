世界盃現「粉紅波Boot」浪潮　BBC揭密各大品牌設計背後營銷盤算

2026年世界盃於本港時間6月12日揭開序幕，在開幕戰中墨西哥以2比0擊敗南非。除了比賽攻防引發關注外，英媒BBC卻注意到幾乎每位球員都穿著耀眼的粉色球鞋，反映足球與時尚之間日益交織的關係。



BBC指出，在過去四分之一個世紀裡，各大體育品牌為了在市場中脫穎而出，紛紛推出色彩斑斕的足球鞋，打破了以往只有黑色或白色的傳統。然而在今年的世界盃賽場上，各大主流品牌的設計卻展現出高度的共識，幾乎所有球員都換上了同一個色系的球鞋，讓賽場瞬間被粉紅色席捲。

英媒BBC注意到今年世界盃幾乎每位球員都穿著耀眼的粉色球鞋。（GettyImages）

流行趨勢預測與品牌共識

這股粉紅浪潮並非偶然，而是全球各大知名品牌如Nike、Adidas及Puma在設計上不約而同的結果。在開幕戰中，墨西哥與南非的球員在場上奔跑時，腳上清一色都是耀眼的粉紅色球鞋。而英格蘭國家隊在先前對陣哥斯大黎加的友誼賽中，同樣有許多球員穿著粉紅球鞋亮相。

墨西哥與南非的球員在場上奔跑時，腳上清一色都是耀眼的粉紅色球鞋。（GettyImages）

事實上，足球鞋的開發與設計流程相當漫長，各大製造商通常會在產品正式上市的前2年就開始進行規劃。在此期間，品牌端會諮詢市場趨勢預測機構的專業意見，藉此掌握未來產品上市時的流行色彩、主題與風格。

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高度視覺對比成首選關鍵

消費者趨勢預測機構WGSN曾在2024年做出預測，指出「電子紫紅（Electric Fuchsia）」將成為2026年夏季的代表色。這種介於粉紅色與紫色之間的螢光色調，不僅帶有強烈的霓虹感，也極具數位科技的活力特質。

球員穿著耀眼的粉紅鞋。（GettyImages）

除了流行趨勢的引導，球員對鮮豔顏色的接受度提高外，品牌紛紛採用粉紅色的另一個核心原因，在於該顏色能與足球場上的綠色草皮形成強烈的視覺對比。無論是球迷在現場觀賽、透過電視轉播收看、在手機上滑動短影音，甚至是在慢動作回放與球場夜間燈光照射下，粉紅色球鞋都具備極高的顯眼度。

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