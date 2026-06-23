泰國17歲高中生撞農夫三輪車　遭外露2米長鐮刀割破喉嚨斷頸身亡

泰國一名農夫為了採收棕櫚葉而帶鐮刀出門，將其固定在機車後方上路，未料行駛過一處彎道時，卻不慎砍中經過的機車（電單車）騎士，造成該名17歲高中生嚴重失血身亡。



綜合《曼谷郵報（Bangkok Post）》等外媒報導，事件發生在當地時間6月15日上午7時許，位於泰國蘇叻他尼府的猜亞縣（Chaiya）；一名機車騎士在路上與農夫駕駛的機車發生碰撞，隨即遭對方裝載的鐮刀割破喉嚨。

泰國一名農夫載鐮刀出門不慎切開路人的喉嚨，導致其濺血身亡。（YouTube@Thairath News - ข่าวไทยรัฐ）

載鐮刀出門砍中路人 17歲少年斷頸亡

警方調查，63歲的農夫塔馬農（Thammanoon Borka）當時將3把鐮刀放在機車的邊車上，呈刀刃朝外的擺放方式，導致刀柄、刀刃向前突出約2米之多，在駛出民宅時與17歲少年奇薩努蓬（Chitsanuphong Ruangsawat）的機車發生碰撞，車子後方的鐮刀則當場劃開奇薩努蓬的喉嚨。

事件發生當下，奇薩努蓬因喉嚨被割開、嚴重失血而當場倒地，塔馬農雖然第一時間報警，奇薩努蓬仍在警消人員趕抵前就失去生命跡象，最終宣告不治。而塔馬農則被警方帶回偵訊，案件詳情仍待釐清。

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